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Lucha

¡Otra vez en polémica! CM Punk es acusado de agredir a fan durante WrestleMania

CM Punk ya no es más campeón mundial pesado de WWE | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:37 - 01 mayo 2026
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Un aficionado latino aseguró que el luchador lo empujó y golpeó en el pecho dentro de un hotel en Las Vegas

Un nuevo incidente rodea a CM Punk durante el fin de semana de WrestleMania 42, luego de que un fanático latino reportara al 911 una supuesta agresión por parte del luchador en el vestíbulo del hotel MGM en Las Vegas.

Fan denuncia agresión en el hotel

De acuerdo con el testimonio del aficionado, todo ocurrió cuando intentó acercarse de manera pacífica para pedir una foto o autógrafo:

Estaba aquí esperando a las superestrellas de la WWE… sin malas intenciones, me acerqué a ellos. Y entonces, cuando estuve cerca, la estrella CM Punk me empujó y me golpeó en el pecho

El fan también describió la actitud del luchador: “Tenía la cara roja y la mirada llena de ira”, añadió sobre lo ocurrido dentro del hotel en Las Vegas.

Careo entre CM Punk y Cody Rhodes en Raw after Mania | wwe.com

Seguridad, en la mira durante WrestleMania

El evento de WWE también ha sido señalado por la falta de control con los aficionados, ya que en varias ocasiones los fans lograron acercarse a las superestrellas, generando situaciones incómodas.

CM Punk después de haber ganado el campeonato mundial pesado en SummerSlam 2025 | wwe.com

Este no sería un caso aislado, ya que previamente se reportó que CM Punk reaccionó de forma agresiva contra un aficionado que estaba grabando un momento íntimo de Bayley, lo que habría detonado su molestia.

La situación vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en eventos masivos como WrestleMania y el manejo de la interacción entre luchadores y aficionados.

CM Punk quiere cumplir su objetivo de ser main event de WrestleMania | wwe.com
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