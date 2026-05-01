Vigón se deshace en elogios a Chivas previo a los 4tos de Final: "Grandísimo rival, juegan muy bien"

Juan Pablo Vigón habló en conferencia de prensa previo a la ida de los cuartos de final entre Tigres y Chivas, donde reconoció la dificultad del rival y el buen trabajo que han mostrado en el torneo.

“Chivas, grandísimo rival. Lo que hizo Milito con sus jugadores, la verdad, es de aplaudirle, los hizo jugar muy bien. Es un rival complicado, entonces nosotros tenemos que doblegar esfuerzos para ganarle. También se le van 4 o 5 jugadores, por ahí puede ser una desventaja para ellos.”

Milito abrazando a la 'Hormiga' | MEXSPORT

En cuanto a lo que podría ser la última liguilla de André-Pierre Gignac, Vigón expresó el cariño y respeto que siente por el delantero francés.

“Lo del gordo, difícil de hablar, yo lo respeto muchísimo. Si le podemos dar esa alegría, ya después él decidirá, no sé, se me vienen muchas cosas en la cabeza con el tema de André, porque lo quiero mucho como persona, y como jugador se merece todo. Lo que sí es disfrutar con él y seguir creciendo esta bonita amistad y lo que le ha dado a Tigres, lo que Tigres le ha dado es algo muy bonito, que se cierre de la mejor manera.”

Gignac y Vigón festejando | MEXSPORT

Sobre el hecho de que el equipo no cuenta con seleccionados en esta fase, el jugador lo ve como algo positivo.

“Que estén con nosotros, a mí me motiva, me llena más de confianza para los objetivos del equipo. Creo que pueden aportar, o estoy seguro que pueden aportar mucho, y más en liguilla, que son 2 jugadores muy importantes para nosotros. Entonces, a mí me motiva, me llena de confianza, y es como, qué lástima que no van a estar en el Mundial, pero qué bueno que van a estar aquí compitiendo con nosotros para lograr nuestros objetivos.”

Diego Lainez no irá al Mundial y estará con Tigres en Liguilla | MEXSPORT

Finalmente, habló del significado personal que tiene enfrentar a Chivas en esta instancia.