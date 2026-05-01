Gabriela Jáquez alza la voz tras llegar a la WNBA: "Faltan recursos en México"

Gabriela Jáquez continúa haciendo historia al convertirse en la quinta selección global del Draft 2026 de la WNBA, elegida por Chicago Sky. La mexicana llega a la liga tras conquistar el campeonato de la NCAA con UCLA, consolidando un ascenso meteórico en el baloncesto internacional.

Sin embargo, más allá de su logro deportivo, la jugadora de 22 años ha puesto sobre la mesa una problemática que arrastra el basquetbol nacional. En medio de su éxito, Jáquez decidió alzar la voz para evidenciar la falta de apoyo que enfrenta la Selección Mexicana.

Gabriela Jaquez posa con la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert tras su selección en el Draft | AP

Gabriela Jáquez alza la voz contra la falta de apoyo

Tras su llegada a la WNBA, Gabriela Jáquez no dudó en señalar las carencias que vive el equipo nacional, especialmente en el aspecto económico y de preparación. “Creo que falta apoyo económico para el equipo y también faltan recursos, entonces sí, es triste… pero creo que sí debo decirlo”, expresó la jugadora.

La basquetbolista enfatizó que, si México quiere aspirar a competir en los Juegos Olímpicos, es necesario mejorar las condiciones del equipo. “Si queremos ganar e ir a Juegos Olímpicos, hay que decirlo… estas chicas merecen más”, afirmó, dejando clara su postura sobre la urgencia de cambios estructurales.

Jáquez también recordó lo vivido en el AmeriCup, donde el equipo estuvo cerca de dar la sorpresa. “Estuvimos muy cerca de ganarle a Puerto Rico, pero la forma de preparación no estaba pensada para que fuéramos realmente competitivas”, explicó, evidenciando las limitaciones en la planificación.

El talento está, pero México necesita respaldo

Pese a las críticas, Gabriela Jáquez fue enfática en destacar la calidad del talento mexicano. “Yo creo que el talento sí está, no quiero que la gente piense que no, hay mucho talento en México”, aseguró la jugadora.

No obstante, dejó claro que el esfuerzo individual no es suficiente sin el respaldo institucional. “Necesitamos el apoyo de la Federación para respaldar económicamente al equipo y asegurar buenos campamentos de preparación”, señaló, apuntando directamente a las áreas de mejora.

Chicago Sky es el nuevo equipo de Gabriela | IG: @gabrielajaquezz