¿Quién es Gabriela Jáquez? La basquetbolista mexicana campeona en NCAA

Gabriela Jáquez nació el 19 de noviembre de 2003 en Irvine, California, pero sus raíces mexicanas se remontan a sus bisabuelos Lucía y Ezequiel Jáquez, así como a su abuela Gloria. El amor por el basquetbol lo heredó directamente de sus padres, Jaime y Ángela, quienes se conocieron en la Concordia University mientras formaban parte del equipo universitario.

Es hermana del también basquetbolista Jaime Jáquez Jr., jugador del Miami Heat desde 2023, y quien también fue seleccionado en la primera ronda del Draft con el pick 18, consolidando así una familia profundamente ligada al deporte ráfaga.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

Los primeros pasos de Gabriela

Desde temprana edad, Gabriela creció en un entorno competitivo, lo que la llevó a destacar durante su etapa en preparatoria. Su talento la impulsó a continuar su desarrollo en la Universidad de California Los Ángeles, una de las instituciones más prestigiosas del basquetbol colegial en Estados Unidos.

Sin embargo, su camino no fue inmediato. Durante sus primeros años en la NCAA, asumió roles secundarios, aportando intensidad desde la banca y adaptándose a la exigencia del máximo nivel universitario.

Gabriela Jáquez, jugadora mexicana | AP

¿Cómo fue el ascenso de Gabriela Jáquez?

La perseverancia rindió frutos. En su temporada senior (2025-2026), Jáquez dio el salto definitivo y se convirtió en la figura central del equipo. Pasó de ser una jugadora de rol a líder absoluta, guiando a UCLA a conquistar su primer título en el March Madness 2026. En la final ante South Carolina, firmó una actuación memorable con 21 puntos y 10 rebotes.

A nivel internacional, el talento de los Jáquez también ha estado al servicio de México. Mientras Jaime representó a la Selección Mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Gabriela forma parte del combinado nacional desde 2024 y apunta a ser pieza clave en el proceso rumbo al torneo de preclasificación olímpica FIBA en agosto de 2026.

De esta manera, Gabriela y Jaime Jáquez Jr. se perfilan para convertirse en la primera dupla de hermanos mexicanos en competir en la élite del básquetbol: 'Triple J' como una pieza clave del Miami Heat, y Gabriela lista para dar el salto al profesionalismo.