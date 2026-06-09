¿Sin negociaciones formales? Esto se sabe del interés de Toluca en Chino Huerta

La Copa del Mundo 2026 está por comenzar, pero en México la atención no solo está en la selección dirigida por Javier Aguirre, sino en los movimientos de la Liga MX. Aunque falta más de un mes para que inicie el Apertura 2026, los rumores de fichajes no dejan de circular y este lunes trascendió uno que involucra a César 'Chino' Huerta.

El jugador de Anderlecht estuvo poco más de seis meses fuera de la actividad por una pubalgia, pero terminó por meterse en la lista final del 'Vasco' y este lunes surgió la versión de que está en el radar de Toluca, que tendría la disposición de comprar su carta. Sin embargo, Carlos Ponce de León aseguró que es solamente un rumor sin fundamentos.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué se sabe del supuesto interés de Toluca en 'Chino' Huerta?

Según la fuente mencionada, de momento no hay nada concreto entre el conjunto choricero y el exfutbolista de Chivas y Pumas. "Me confirman que no existen negociaciones del Toluca para hacerse de los servicios de César Huerta. Es humo de pretemporada, del denso", escribió Ponce de León.

Con ello, se confirma que al menos de momento, el atacante de Anderlecht se enfocará solo en cumplir con la Selección Mexicana. 'Chino' volvió a sumar minutos con el Tri en el amistoso contra la Selección de Australia, cuando ingresó de cambio el pasado sábado 30 de mayo, luego de que se perdió los amistosos contra Portugal y Bélgica en marzo. Sin embargo, ante Serbia se quedó en la banca.

El año pasado en la Copa Oro 2025, el último torneo oficial que disputó con México, Huerta no fue titular ningún partido, por lo que de momento parece difícil que vaya a salir de inicio en el compromiso inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio contra la Selección de Sudáfrica.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Hasta cuándo tiene contrato 'Chino' Huerta con Anderlecht?

El volante mexicano llegó al futbol belga en enero de 2025 y en ese momento se reportó que firmó un contrato de cuatro años. Es decir que el actual vínculo del 'Chino con Anderlecht finaliza en junio de 2029, aunque no se descarta que pueda terminar antes si el club llega a un acuerdo para su venta.

Por ahora, 'Chino' tiene un valor de mercado de 3.5 millones de euros de acuerdo con el portal Transfermarkt, lo que representa una reducción de más del 40 por ciento en comparación de lo que valía cuando llegó a Bélgica: 6 millones de euros. Fue a raíz de su lesión a finales de 2025 que el valor de Huerta se redujo, por lo que ahora el jugador buscará aprovechar el Mundial 2026 para recuperarse un poco.