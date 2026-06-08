Mikel Arriola acepta reto de Claudia Sheinbaum y anuncia proyecto de escuelas de futbol en México

A unos días del inicio de la Copa del Mundo, Mikel Arriola acompañado de los dueños de los clubes de la Liga MX aceptó la propuesta de Claudia Sheinbaum, que hace algunos días lanzó, sobre la creación de escuela de futbol para niños y niñas e impulsar el talento mexicano.

A través de la más reciente conferencia de prensa, la presidenta de la República Mexicana recibió a los dirigentes en donde el mandamás del futbol mexicano dio a conocer el proyecto que llevarán a cabo los diversos clubes para la captación de talento.

Sheinbaum afirma suspensión de clases por el mundial / AP

¿De qué trata el proyecto para el Desarrollo Integral del futbolista mexicano?

“Junto con la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) construimos una estrategia nacional de formación. No se trata de programas aislados, sino de un modelo completo que acompaña al futbolista desde los 5 o 6 años hasta el alto rendimiento.”, resaltó Mikel Arriola en Palacio Nacional.

El dirigente continúo resaltando: “Empieza con la iniciación y el futbol escolar, pasa por competencias federadas y la detección de talento en etapas formativas. Lo canaliza en las academias de los clubes profesionales, donde las y los jugadores terminan de formarse y culmina en la Selección Nacional.”

Mikel Arriola, comisionado de la FMF | IMAGO7

Asimismo, Arriola aseguró que le dará continuidad a la Copa Escolar que ha sido un éxito: ““El primer escalón ya está en marcha y crece con velocidad. En 2025, la primera Copa Escolar con modalidad 5 contra 5, y en alianza con FIFA, SEP y Conade. En un solo año, el crecimiento fue extraordinario.”

“En un solo año, el crecimiento fue extraordinario. Para 2026, sumamos la categoría secundaria y pasamos de 6 mil a más de 28 mil escuelas, y de 120 mil a más de un millón 130 mil estudiantes, un crecimiento de 4.6 y 9 veces, respectivamente. Y lo hacemos con metodología y acompañamiento, 100% cobertura en los 32 estados, más de 2000 entrenadores y entrenadoras con licencias de la Federación y una plataforma de iniciación, concurso gratuito para docentes, madres, padres y entrenadores.”

Mikel Arriola continúa con su trabajo rumbo a la Copa del Mundo | FMF

Un semillero

Arriola, catapultó el objetivo que se tiene con este planteamiento: “Con esta estructura, la continuidad y el desarrollo va más allá del Mundial. Que este sea un parteaguas que consolide los semilleros y las academias encargadas de forjar el futuro de nuestros niños y niñas…”