Mundial 2026 impulsará la economía de México con una derrama superior a los 3 mil millones de dólares

La Copa Mundial de 2026 no solo representará una fiesta futbolística para México, sino también uno de los mayores detonantes económicos de los últimos años. Así lo aseguró Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien reveló las proyecciones de inversión e impacto financiero que dejará el torneo en territorio nacional.

Durante su participación en el World Football Summit 2026, Arriola destacó que las tres ciudades sede mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya se encuentran preparadas para recibir un evento que moverá miles de millones de dólares.

Estadio Azteca con su nuevo nombre "Estadio Ciudad de México" l Iliany Aparicio

“Estamos hablando de una inversión global en infraestructura de alrededor de 12 mil millones de dólares”, señaló.

Inversión histórica y derrama económica récord para México

De acuerdo con las estimaciones presentadas, el Mundial generará una derrama económica superior a los 3 mil millones de dólares, una cifra que supera en 235 por ciento el impacto económico que suele dejar un fin de semana del Gran Premio de México de Fórmula 1, el cual es el evento deportivo más importante año con año.

Además, se proyecta la creación de 24 mil empleos directos e indirectos relacionados con la organización y operación del evento, mientras que el flujo de turistas internacionales crecería 44 por ciento durante junio y julio de 2026.

Estadio Monterrey previo al partido entre Surinam y Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

Turismo, empleo y crecimiento del PIB como principales beneficios

El turismo será uno de los sectores más beneficiados. Las previsiones apuntan a ingresos adicionales cercanos a los mil millones de dólares gracias a la llegada masiva de visitantes extranjeros que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Arriola también destacó la magnitud financiera que tendrá el torneo para la FIFA. El organismo estima ingresos por 11 mil millones de dólares durante el ciclo económico 2023-2026, una cifra que prácticamente duplica los ingresos obtenidos en el Mundial de Brasil 2014, supera en 80 por ciento los registrados en Rusia 2018 y es 70 por ciento mayor a los de Qatar 2022.

A nivel macroeconómico, el dirigente explicó que el impacto del Mundial podría reflejarse en un incremento de entre 0.2 y 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto durante los próximos dos años.

México recibirá 13 partidos mundialistas, de los cuales cinco serán en el Estadio Azteca/Mexsport

La FIFA proyecta ingresos récord con el ciclo mundialista

Para Arriola, las cifras reflejan que la Copa del Mundo va mucho más allá de lo deportivo.