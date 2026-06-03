Gilberto Mora, el más joven del Mundial 2026: así impacta la regla de menores en la Liga MX

Con apenas 17 años y siete meses de edad, Gilberto Mora no solo logró meterse en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de 2026, también se convirtió en el futbolista más joven de todo el torneo.

Durante el World Football Summit 2026, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, destacó los resultados de esta iniciativa, que regresó en 2024 con el objetivo de abrir más espacios para el talento juvenil.

“Otro gran acierto de la Liga es la regla de menores, en la cual han participado ya 120 jugadores, con un total de 45 mil 500 minutos acumulados”, señaló Arriola durante su participación en el evento.

La medida ha permitido que decenas de futbolistas jóvenes tengan oportunidades en Primera División y aceleren su desarrollo. Algunos ya se consolidaron en sus respectivos equipos, pero ningún caso ha sido tan significativo como el de Gilberto Mora, quien aprovechó esos minutos para ganarse un lugar en la convocatoria mundialista de Javier Aguirre.

Gilberto Mora, Armando González y Brian Gutiérrez con México | IMAGO7

Arriola también resaltó la dimensión del logro conseguido por el futbolista mexicano: “Ayer FIFA dio a conocer las listas oficiales de convocados y Gilberto Mora es el jugador más joven de los mil 248 futbolistas que disputarán esta Copa del Mundo”, destacó.

Para el dirigente, impulsar a las nuevas generaciones es una responsabilidad fundamental para el crecimiento del futbol mexicano.

“Impulsar jóvenes talentos es un motivo de orgullo para nosotros. Para el futbol mexicano es indispensable tener una Liga como la que tenemos y, aún mejor, una Liga de resultados”, afirmó.

Finalmente, Arriola subrayó la relevancia que sigue teniendo la Liga MX en la conformación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

“De nuestros seleccionados, 12 son actuales jugadores de la Liga BBVA MX, lo que habla del nivel competitivo de nuestro torneo”, concluyó.