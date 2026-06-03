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Futbol

¿Hugo Sánchez se siente "traicionado" por la estatua que se le hizo a Pelé y no a él? Esto dijo el 'Pentapichichi'

Javier Tebas y Hugo Sánchez en un evento | RÉCORD
René Tovar
René Tovar 09:37 - 03 junio 2026
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El exfutbolista reiteró que él se siente orgulloso de todo lo que tiene que ver con México a pesar de ciertas controversias

Hugo Sánchez se siente orgulloso de todo lo mexicano. Así respondió sobre el hecho de que en Guadalajara se haya puesto una estatua del Rey Pelé y él, como connacional, no tenga ninguna en su propio país.

​El 'Pentapichichi', cuando fue abordado sobre el tema, dijo sentirse orgulloso. Aunque en México no se le reconozca como al Rey Pelé, siendo el máximo referente nacional a nivel internacional, expuso sobre el tema: "Mi madre me puso una (estatua) en Cancún y tengo otra yo así celebrando los goles, y eso me hace sentir muy feliz. Así que como mexicano me siento muy orgulloso de todo lo mexicano", expresó la leyenda viviente del balompié para RÉCORD.

Hugo Sánchez y Jorge Campos con la Selección de México | MEXSPORT
Hugo Sánchez y Jorge Campos con la Selección de México | MEXSPORT

​Hugo previamente había posado con uno de sus bustos e incluso le 'presumió' a Javier Tebas, presidente de LaLiga, cada uno de sus logros, ya que en el Museo Interactivo de Leyendas tiene una esquina dedicada a su exitosa trayectoria. Incluso tiene una figura de arte con sus pies que, confesó, le hizo un artista italiano quien también inmortalizó los de Edson Arantes do Nascimento.

​Hugo, al llegar a su "esquina", explicó a Javier Tebas y a todos los medios sobre sus trofeos que "están en otro tamaño porque los originales se encuentran en la Sala de Trofeos del Real Madrid". El ahora comentarista de ESPN mostró los cinco 'Pichichis'. "El Balón de Oro y la Bota de Oro obviamente es de lo más importante que he conseguido en mi carrera, así como los cinco Pichichis y cinco ligas ganadas en forma consecutiva con el Real Madrid".

Hugo Sánchez y Javier Tebas en un evento | RÉCORD

​Inmortalizan sus pies

​Hugo Sánchez explicó, sobre una escultura de sus pies, que fue un italiano quien hizo ese arte. "Lo hicieron con Pelé, con grandes figuras de antaño; entonces, como dijeron la palabra Pelé y fue mi referencia, dije: 'yo también quiero'. Ahí están los pies... Si ven que uno está inflamado es porque tengo un esguince mal curado. Sí son míos porque los hicieron idénticos", sonrió 'Hugol' sin dejar de resaltar haber sido el primer jugador en España en haber ganado la Bota de Oro.

​"Les quiero presumir que soy el jugador que más goles de chilena ha metido en la historia".

​Luego pasó a posar con la escultura de un busto festejando un gol, en lo que sin duda fue la tarde de Hugo Sánchez, una leyenda del balompié mexicano.

Hugo Sánchez con su busto | RENÉ TOVAR
Hugo Sánchez con su busto | RENÉ TOVAR
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