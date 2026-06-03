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Futbol

Hugo Sánchez revela qué le falta a México para ser campeón del mundo: “No se la creen”

Hugo Sánchez le dio la bienvenida a los accionistas | MEXSPORT
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 21:01 - 02 junio 2026
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El Pentapichichi aseguró que el principal obstáculo del futbol mexicano no es el talento, sino la falta de convicción de dirigentes, clubes y entorno

¿Qué le falta a México para convertirse en campeón del mundo? Para Hugo Sánchez, la respuesta es tan simple como contundente: creer que es posible. El histórico delantero mexicano aseguró que el principal obstáculo del futbol nacional no está en la cancha, sino en la mentalidad de quienes toman las decisiones y de todo el entorno que rodea a la Selección Mexicana.

“Yo sí me comprometía a ser campeón del mundo con México”

En una respuesta para RÉCORD, el exgoleador del Real Madrid recordó que cuando fue presentado como entrenador nacional lanzó una promesa que provocó incredulidad entre los propios dirigentes. Hugo afirmó que, si le otorgaban tres procesos mundialistas consecutivos, sería capaz de llevar a México a conquistar una Copa del Mundo.

Hugo Sánchez y el balón Azteca | MEXSPORT

“Cuando me presentaron como seleccionador, yo dije: ojalá me den tres períodos mundialistas, estamos hablando de 12 años, y que yo sí me comprometía a ser campeón del mundo con México como director técnico. ¿Qué significa? Que yo sí me la creo, y siempre me la he creído porque ahí están mis logros a nivel individual”, explicó.

Sin embargo, la reacción de los dueños y presidentes de los clubes lo marcó profundamente. Según relató, lejos de encontrar respaldo, percibió incredulidad entre quienes debían impulsar el crecimiento del futbol mexicano.

Me dio mucha tristeza que los principales respaldos, que eran los dueños y los presidentes de los equipos, se me quedaron mirando como diciendo: ‘¿Qué dice?, ¿está loco?
Hugo Sánchez y Javier Tebas en un evento | RÉCORD

La mentalidad, el gran pendiente del futbol mexicano

Para Hugo, esa falta de convicción explica por qué México sigue sin dar el salto definitivo en los Mundiales. El exseleccionado considera que el talento existe, pero que el problema radica en que el propio futbol mexicano se impone límites antes de competir contra las grandes potencias.

Entonces les dije: '¿Saben por qué no vamos a salir campeones?' Porque ustedes no se la creen

Entonces falta eso, creérsela. No solamente ellos, sino todos, porque realmente tenemos las mismas capacidades que cualquier ser humano de cualquier otro país
Hugo Sánchez, en hombros, en la Final 80-81 contra Cruz Azul. l MEXSPORT
Hugo Sánchez, en hombros, en la Final 80-81 contra Cruz Azul. l MEXSPORT

Además de un cambio de mentalidad, Sánchez considera que México debe aprender de las selecciones más exitosas del planeta. A su juicio, el futbol nacional se ha estancado porque no ha sabido replicar los modelos que han llevado a otras naciones a mantenerse en la élite.

Hay que aprender de las demás selecciones importantes y buenas, qué es lo que están haciendo para que nosotros lo hagamos

Ahí es donde nos atoramos en cuanto a no seguir creciendo, porque no imitamos y copiamos a los que están arriba de nosotros
Arturo Vázquez, Guillermo Mendizábal y Hugo Sánchez con México en el Mundial de 1978 l X:UniformesSelec1
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