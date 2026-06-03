Chivas domina las canteras del Tri: aporta más mundialistas que cualquier otro club

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 tiene como base a jugadores actuales de Chivas. Sin embargo, este no es el único rubro en el que domina Guadalajara, pues también en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial tiene la mayor cantidad de canteranos. Además, entre todos los futbolistas suman un total de 17 canteras diferentes de las cuales provienen. Incluso, algunos vienen fuera de México.

La cantera con mayor representación dentro de la lista mundialista es la de Chivas, que aportó cuatro jugadores formados en sus fuerzas básicas: Raúl ‘Tala’ Rangel (portero), Mateo Chávez (defensa), Armando ‘Hormiga’ González (delantero) y César ‘Chino’ Huerta (delantero). Detrás del Rebaño aparece América con tres elementos surgidos de Coapa: Guillermo Ochoa (portero), Edson Álvarez (defensa) y Raúl Jiménez (delantero).

Posteriormente, hay cuatro clubes que cuentan con dos canteranos que fueron convocados a la Copa del Mundo. Estos equipos son Pumas, Tijuana, Querétaro y Santos. Del lado de Universidad Nacional, sus jugadores formados en Cantera que van al Mundial son Jesús Gallardo (defensa) y Erik Lira (mediocampista).

Del lado de Xolos están Luis Chávez y Gilberto Mora, ambos mediocampistas en la convocatoria de Javier Aguirre. Por parte de Querétaro también hay dos canteranos que forman parte del mediocampo de la Selección Mexicana: Luis Romo y Orbelín Pineda. En cuanto a los de Santos, sus jugadores formados en casa que van al Mundial son Carlos Acevedo (portero) y Jorge Sánchez (defensa).

Con un solo canterano aparecen Atlas con Israel Reyes, Rayados con César Montes, Cimarrones con Johan Vásquez, Toluca con Alexis Vega, Celaya con Roberto Alvarado, Cruz Azul con Santiago Gimenez, Pachuca con Guillermo Martínez y Tigres con Julián Quiñones.

Por otro lado, de los 26 convocados, 23 tuvieron su proceso formativo en clubes mexicanos. Solamente tres desarrollaron su etapa de formación fuera del país y también debutaron fuera del mismo: Obed Vargas en Seattle Sounders de la MLS, Brian Gutiérrez en Chicago Fire de la MLS y Álvaro Fidalgo en la cantera del Real Madrid. Incluso, Obed ni siquiera ha jugado en el futbol de México.

Así, el ranking de canteras con más representantes rumbo al Mundial 2026 queda encabezado por Chivas con cuatro futbolistas. América ocupa el segundo lugar con tres. Querétaro, Tijuana, Pumas y Santos aparecen con dos cada uno. Con un jugador figuran Atlas, Monterrey, Cimarrones, Seattle Sounders, Chicago Fire, Real Madrid, Toluca, Celaya, Cruz Azul, Pachuca y Tigres.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿De qué cantera salió cada jugador de la Selección Mexicana que va a la Copa del Mundo 2026?

Porteros:

Raúl “Tala” Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (América)

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

Defensas:

Israel Reyes (Atlas)

César Montes (Monterrey)

Johan Vásquez (Cimarrones)

Jesús Gallardo (Pumas)

Jorge Sánchez (Santos)

Mateo Chávez (Chivas)

Edson Álvarez (América)

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Mediocampistas:

Erik Lira (Pumas)

Luis Romo (Querétaro)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

Luis Chávez (Tijuana)

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chicago Fire)

Álvaro Fidalgo (Real Madrid)

Orbelín Pineda (Querétaro)

Gilberto Mora, con Selección Mexicana | MEXSPORT

Delanteros:

Armando “Hormiga” González (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto “Piojo” Alvarado (Celaya)

Santiago Gimenez (Cruz Azul)

Guillermo “Memote” Martínez (Pachuca)

Julián Quiñones (Tigres)

César “Chino” Huerta (Chivas)

Raúl Jiménez (América)