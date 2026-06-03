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Futbol

Liga MX invade el Mundial 2026 con 26 convocados

La Liga MX tendrá representantes en la Copa del Mundo | MEXSPORT
La Liga MX tendrá representantes en la Copa del Mundo | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 18:13 - 02 junio 2026
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A pocos días del mundial, todas las selecciones participantes ya anunciaron sus jugadores representantes, donde se destaca una importante participación de 26 jugadores de la Liga MX en diferentes equipos nacionales.

En comparación con el Mundial anterior de Qatar 2022, en esta ocasión son tres jugadores más, repartidos en seis selecciones alrededor del mundo. Esto se debe a los diferentes intercambios en los últimos años que han hecho llegar a tierra mexicana talentos consagrados y jóvenes promesas.

Naturalmente México se lleva la mayor cantidad de jugadores de la liga MX, con 12 jugadores, de 7 equipos diferentes: América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, Santos Laguna, Tijuana y Toluca.

Existe un incremento de dos selecciones en comparación con el Mundial anterior, resultando en jugadores de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Uruguay.

Alejandro Zendejas rechazó al Tri y decidió jugar para Estados Unidos | TWITTER: @USMNT

Lista de jugadores de la Liga MX en el Mundial

JUGADOR

EQUIPO

SELECCIÓN

Camilo Vargas

Atlas

Colombia

Israel Reyes

América

México

Alejandro Zendejas

América

Estados Unidos

Sebastián Cáceres

América

Uruguay

Brian Rodríguez

América

Uruguay

Erick Lira

Cruz Azul

México

Willer Ditta

Cruz Azul

Colombia

José Luis Rodriguez

FC Juárez

Panamá

Raúl Rangel

Guadalajara

México

Luis Romo

Guadalajara

México

Brian Gutierrez

Guadalajara

México

Armando González

Guadalajara

México

Roberto Alvarado

Guadalajara

México

Ismael Díaz

León

Panamá

Yoel Bárcenas

Mazatlán

Panamá

Santiago Mele

Monterrey

Uruguay

Enner Valencia

Pachuca

Ecuador

Guillermo Martínez

Pumas

México

Adalberto Carrasquilla

Pumas

Panamá

Pedro Vite

Pumas

Ecuador

Carlos Acevedo

Santos Laguna

México

Rodrigo Aguirre

Tigres

Uruguay

Gilberto Mora

Tijuana

México

Jackson Porozo

Tijuana

Ecuador

Jesús Gallardo

Toluca

México

Alexis Vega

Toluca

México

Chivas con mayor cantidad de jugadores

Como no es sorpresa, el equipo de Guadalajara se posiciona como la base de la selección mexicana, juntando a 5 jugadores en el Tri. América se quedó en un segundo lugar con cuatro jugadores de los que destacan Zendejas y Brian Rodríguez. 

El semifinalista de la Liga MX, Pumas UNAM, también acumula una cantidad significativa de jugadores, con 3 futbolistas. De ellos se destaca el delantero Guillermo ‘Memote’ Martínez

Guillermo 'Memote' Martínez, jugador de los Pumas UNAM, jugará para la selección mexicana|IMAGO7
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