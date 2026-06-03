Liga MX invade el Mundial 2026 con 26 convocados
En comparación con el Mundial anterior de Qatar 2022, en esta ocasión son tres jugadores más, repartidos en seis selecciones alrededor del mundo. Esto se debe a los diferentes intercambios en los últimos años que han hecho llegar a tierra mexicana talentos consagrados y jóvenes promesas.
Naturalmente México se lleva la mayor cantidad de jugadores de la liga MX, con 12 jugadores, de 7 equipos diferentes: América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, Santos Laguna, Tijuana y Toluca.
Existe un incremento de dos selecciones en comparación con el Mundial anterior, resultando en jugadores de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Uruguay.
Lista de jugadores de la Liga MX en el Mundial
JUGADOR
EQUIPO
SELECCIÓN
Camilo Vargas
Atlas
Colombia
Israel Reyes
América
México
Alejandro Zendejas
América
Estados Unidos
Sebastián Cáceres
América
Uruguay
Brian Rodríguez
América
Uruguay
Erick Lira
Cruz Azul
México
Willer Ditta
Cruz Azul
Colombia
José Luis Rodriguez
FC Juárez
Panamá
Raúl Rangel
Guadalajara
México
Luis Romo
Guadalajara
México
Brian Gutierrez
Guadalajara
México
Armando González
Guadalajara
México
Roberto Alvarado
Guadalajara
México
Ismael Díaz
León
Panamá
Yoel Bárcenas
Mazatlán
Panamá
Santiago Mele
Monterrey
Uruguay
Enner Valencia
Pachuca
Ecuador
Guillermo Martínez
Pumas
México
Adalberto Carrasquilla
Pumas
Panamá
Pedro Vite
Pumas
Ecuador
Carlos Acevedo
Santos Laguna
México
Rodrigo Aguirre
Tigres
Uruguay
Gilberto Mora
Tijuana
México
Jackson Porozo
Tijuana
Ecuador
Jesús Gallardo
Toluca
México
Alexis Vega
Toluca
México
Chivas con mayor cantidad de jugadores
Como no es sorpresa, el equipo de Guadalajara se posiciona como la base de la selección mexicana, juntando a 5 jugadores en el Tri. América se quedó en un segundo lugar con cuatro jugadores de los que destacan Zendejas y Brian Rodríguez.
El semifinalista de la Liga MX, Pumas UNAM, también acumula una cantidad significativa de jugadores, con 3 futbolistas. De ellos se destaca el delantero Guillermo ‘Memote’ Martínez