Liga MX invade el Mundial 2026 con 26 convocados

En comparación con el Mundial anterior de Qatar 2022, en esta ocasión son tres jugadores más, repartidos en seis selecciones alrededor del mundo. Esto se debe a los diferentes intercambios en los últimos años que han hecho llegar a tierra mexicana talentos consagrados y jóvenes promesas.

Existe un incremento de dos selecciones en comparación con el Mundial anterior, resultando en jugadores de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Uruguay.

Alejandro Zendejas rechazó al Tri y decidió jugar para Estados Unidos | TWITTER: @USMNT

Lista de jugadores de la Liga MX en el Mundial

JUGADOR EQUIPO SELECCIÓN Camilo Vargas Atlas Colombia Israel Reyes América México Alejandro Zendejas América Estados Unidos Sebastián Cáceres América Uruguay Brian Rodríguez América Uruguay Erick Lira Cruz Azul México Willer Ditta Cruz Azul Colombia José Luis Rodriguez FC Juárez Panamá Raúl Rangel Guadalajara México Luis Romo Guadalajara México Brian Gutierrez Guadalajara México Armando González Guadalajara México Roberto Alvarado Guadalajara México Ismael Díaz León Panamá Yoel Bárcenas Mazatlán Panamá Santiago Mele Monterrey Uruguay Enner Valencia Pachuca Ecuador Guillermo Martínez Pumas México Adalberto Carrasquilla Pumas Panamá Pedro Vite Pumas Ecuador Carlos Acevedo Santos Laguna México Rodrigo Aguirre Tigres Uruguay Gilberto Mora Tijuana México Jackson Porozo Tijuana Ecuador Jesús Gallardo Toluca México Alexis Vega Toluca México

Chivas con mayor cantidad de jugadores

Como no es sorpresa, el equipo de Guadalajara se posiciona como la base de la selección mexicana, juntando a 5 jugadores en el Tri. América se quedó en un segundo lugar con cuatro jugadores de los que destacan Zendejas y Brian Rodríguez.

El semifinalista de la Liga MX, Pumas UNAM, también acumula una cantidad significativa de jugadores, con 3 futbolistas. De ellos se destaca el delantero Guillermo ‘Memote’ Martínez