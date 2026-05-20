América felicita a Brian Rodríguez por su cumpleaños; afición pide su salida

Que se aparezca el cumpleañero. Por segundo torneo de Liga MX al hilo, América quedó eliminado en Cuartos de Final, lo que ha provocado inconformidad y molestia entre los aficionados, quienes cuestionan la continuidad de muchos elementos que formaron parte del histórico tricampeonato.

Además de André Jardine, cuya continuidad en el banquilla azulcrema está en duda, varios futbolistas han sido objeto de críticas y ofensas por su rendimiento en el Clausura 2026. Entre estos últimos se encuentra Brian Rodríguez, a quien se le critica por su bajo rendimiento en las Fases Finales.

En ese contexto, este miércoles 20 de mayo el club de Coapa publicó una felicitación para el uruguayo por sus 26 años. Sin embargo, la celebración dio giro inesperado y la publicación se llenó de comentarios negativos y críticas contra el futbolista.

Brian Rodríguez en celebración con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Aficionados de América estallaron contra Brian Rodríguez

Entre las principales críticas que recibió el 'Rayito' fue lo poco que pesó en la pasada eliminatoria contra Pumas y, en general, su ausencia en momentos críticos en los tres últimos torneos. Imágenes de hielo y sobrenombres como "Bloque de hierro", en referencia a lo "pecho frío" que se ha visto en Fase Final.

"Ah, el eterno ausente en Liguillas. Felicidades, supongo"; "Que no le de miedo el 1vs1 en liguilla al cumpleañero"; "Feliz cumpleaños, hubiera estado chingon que jugaras vs Pumas", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del cumpleaños de Rodríguez.

De igual, muchos cuestionaron su continuidad con las Águilas. Si bien el uruguayo tiene contrato vigente hasta junio de 2029, cada fin de torneo circulan rumores de su posible salida, por lo que los aficionados lo cuestionaron también por ese tema.

Brian Rodríguez con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"¿Se sabe si su representante ya lanzó la noticia de cada seis meses de que Brian se quiere ir y hay interés de otros equipos?"; "Ptm, pensé que era el ''GRACIAS'', ya estaba festejando"; "Pensé que ya iban a anunciar su salida", fueron otros de los comentarios que recibió el uruguayo.

¿Cómo le ha ido a Brian Rodríguez con América?

El charrúa llegó a Coapa en agosto de 2022 y desde entonces ha disputado 150 partidos, entre Liga MX, Liguilla, Leagues Cup y Copa de Campeones Concacaf. En total marcó 38 goles y dio 25 asistencias, aunque en Fiesta Grande solo firmó cuatro anotaciones y cuatro asistencias, solo una de ellas en las últimas tres.