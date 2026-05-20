Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Detienen a alcalde de Atlatlahucan y exedil de Yecapixtla por extorsión; falta el de Cuautla

El Operativo Enjambre sigue cazando políticos relacionados con actividades delictivas/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:36 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El Operativo Enjambre llegó al estado de Morelos, según lo informado por Omar García Harfuch

Autoridades federales y estatales detuvieron a Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahuacan, y a Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, como parte de la llamada Operación Enjambre, estrategia enfocada en combatir corrupción, extorsión y presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales en distintos estados del país.


Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades continúan buscando a Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien también forma parte de las investigaciones en Morelos.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch sigue en la lucha contra la delincuencia/Presidencia de México

Operación Enjambre llega a Morelos

Las detenciones ocurrieron este martes durante operativos realizados por fuerzas federales y estatales en la región oriente de Morelos.


De acuerdo con los reportes, las investigaciones están relacionadas con:

  • Extorsión

  • Corrupción

  • Presuntos nexos con grupos criminales

  • Posible colusión de autoridades municipales


La Operación Enjambre comenzó a finales de 2024 en el Estado de México y posteriormente se extendió a otras entidades del país.

Van por el alcalde de Cuautla

Durante el anuncio oficial, Omar García Harfuch informó que continúan las acciones para localizar y detener a Jesús “N”, alcalde de Cuautla.


Hasta el momento:

  • No se ha confirmado su ubicación

  • No se ha informado si logró evadir el operativo

  • Continúan las investigaciones federales en la entidad


Las autoridades mantienen despliegues de seguridad y revisión de expedientes relacionados con funcionarios municipales de Morelos.

Investigan presuntos vínculos criminales

Las investigaciones tomaron fuerza luego de la difusión de videos y reportes relacionados con presuntas reuniones entre autoridades municipales y operadores criminales en la región.


De acuerdo con reportes difundidos previamente, algunos funcionarios de Morelos habrían sido señalados por posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la zona oriente del estado.


La Fiscalía General de la República y fuerzas federales mantienen abiertas distintas carpetas de investigación.

Morelos enfrenta violencia e investigaciones

La región oriente de Morelos ha sido señalada en años recientes por:

  • Violencia política

  • Presencia de grupos criminales

  • Extorsiones

  • Ataques contra funcionarios municipales


Municipios como:

  • Cuautla

  • Yecapixtla

  • Atlatlahuacan

han enfrentado distintos hechos relacionados con inseguridad y operativos federales.

Ya hay alcaldes detenidos de Morelos y falta uno más/Gobierno de México

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia federal enfocada en detectar:

  • Redes de corrupción

  • Protección institucional al crimen organizado

  • Funcionarios vinculados con extorsión

  • Colusión de autoridades municipales con grupos delictivos


Desde su inicio, el operativo ya dejó decenas de detenidos en distintas entidades del país.

También han detenido alcaldes y mandos policiacos

La estrategia federal ya provocó la captura de:

  • Alcaldes

  • Exalcaldes

  • Policías municipales

  • Funcionarios públicos


acusados de delitos como:

  • Extorsión

  • Corrupción

  • Delincuencia organizada

  • Homicidio

  • Protección a grupos criminales

Continúan los operativos en Morelos

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuántos funcionarios más podrían estar relacionados con las investigaciones abiertas en Morelos.


Sin embargo, las capturas de Agustín “N” e Irving “N” representan uno de los operativos más relevantes realizados recientemente en la entidad dentro de la ofensiva federal contra corrupción y crimen organizado.

Lo Último
09:37 "Tan grande como Toluca": Los Diablos Rojos preparan 'renovación' en el estadio para la Final de Copa de Campeones Concacaf
09:36 Detienen a alcalde de Atlatlahucan y exedil de Yecapixtla por extorsión; falta el de Cuautla
08:58 Dueños de palcos demandan a Estadio Banorte y FIFA de cara al Mundial 2026
08:57 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
08:38 Mega Marcha hoy 20 de mayo en CDMX: cierran Reforma a transportistas y campesinos
08:06 Influencer Paola Suárez sufre aparatoso choque; su camioneta quedó destrozada
07:59 Jaime Lozano lanza 'pedrada' a Pachuca y compara proceso de Efraín Juárez con Pumas
07:42 Entrenador de futbol femenil suspendido de por vida por grabar a jugadoras en vestidores
07:30 El Reporte Ponce: Escándalo en el arbitraje para la Final de Liga MX
07:00 ¿Quién eligió a los silbantes finalistas, la Comisión de Arbitraje o quién?, se preguntan colegiados