Detienen a alcalde de Atlatlahucan y exedil de Yecapixtla por extorsión; falta el de Cuautla

Autoridades federales y estatales detuvieron a Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahuacan, y a Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, como parte de la llamada Operación Enjambre, estrategia enfocada en combatir corrupción, extorsión y presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales en distintos estados del país.

Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades continúan buscando a Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien también forma parte de las investigaciones en Morelos.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch sigue en la lucha contra la delincuencia/Presidencia de México

Operación Enjambre llega a Morelos

Las detenciones ocurrieron este martes durante operativos realizados por fuerzas federales y estatales en la región oriente de Morelos.

De acuerdo con los reportes, las investigaciones están relacionadas con: Extorsión

Corrupción

Presuntos nexos con grupos criminales

Posible colusión de autoridades municipales

La Operación Enjambre comenzó a finales de 2024 en el Estado de México y posteriormente se extendió a otras entidades del país.

Van por el alcalde de Cuautla

Durante el anuncio oficial, Omar García Harfuch informó que continúan las acciones para localizar y detener a Jesús “N”, alcalde de Cuautla.

Hasta el momento: No se ha confirmado su ubicación

No se ha informado si logró evadir el operativo

Continúan las investigaciones federales en la entidad

Las autoridades mantienen despliegues de seguridad y revisión de expedientes relacionados con funcionarios municipales de Morelos.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Investigan presuntos vínculos criminales

Las investigaciones tomaron fuerza luego de la difusión de videos y reportes relacionados con presuntas reuniones entre autoridades municipales y operadores criminales en la región.

De acuerdo con reportes difundidos previamente, algunos funcionarios de Morelos habrían sido señalados por posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la zona oriente del estado.

La Fiscalía General de la República y fuerzas federales mantienen abiertas distintas carpetas de investigación.

Morelos enfrenta violencia e investigaciones

La región oriente de Morelos ha sido señalada en años recientes por: Violencia política

Presencia de grupos criminales

Extorsiones

Ataques contra funcionarios municipales

Municipios como: Cuautla

Yecapixtla

Atlatlahuacan han enfrentado distintos hechos relacionados con inseguridad y operativos federales.

Ya hay alcaldes detenidos de Morelos y falta uno más/Gobierno de México

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia federal enfocada en detectar: Redes de corrupción

Protección institucional al crimen organizado

Funcionarios vinculados con extorsión

Colusión de autoridades municipales con grupos delictivos

Desde su inicio, el operativo ya dejó decenas de detenidos en distintas entidades del país.

También han detenido alcaldes y mandos policiacos

La estrategia federal ya provocó la captura de: Alcaldes

Exalcaldes

Policías municipales

Funcionarios públicos

acusados de delitos como: Extorsión

Corrupción

Delincuencia organizada

Homicidio

Protección a grupos criminales

Continúan los operativos en Morelos