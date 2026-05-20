Detienen a alcalde de Atlatlahucan y exedil de Yecapixtla por extorsión; falta el de Cuautla
Autoridades federales y estatales detuvieron a Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahuacan, y a Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, como parte de la llamada Operación Enjambre, estrategia enfocada en combatir corrupción, extorsión y presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales en distintos estados del país.
Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades continúan buscando a Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien también forma parte de las investigaciones en Morelos.
Operación Enjambre llega a Morelos
Las detenciones ocurrieron este martes durante operativos realizados por fuerzas federales y estatales en la región oriente de Morelos.
De acuerdo con los reportes, las investigaciones están relacionadas con:
Extorsión
Corrupción
Presuntos nexos con grupos criminales
Posible colusión de autoridades municipales
La Operación Enjambre comenzó a finales de 2024 en el Estado de México y posteriormente se extendió a otras entidades del país.
Van por el alcalde de Cuautla
Durante el anuncio oficial, Omar García Harfuch informó que continúan las acciones para localizar y detener a Jesús “N”, alcalde de Cuautla.
Hasta el momento:
No se ha confirmado su ubicación
No se ha informado si logró evadir el operativo
Continúan las investigaciones federales en la entidad
Las autoridades mantienen despliegues de seguridad y revisión de expedientes relacionados con funcionarios municipales de Morelos.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026
4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa
Investigan presuntos vínculos criminales
Las investigaciones tomaron fuerza luego de la difusión de videos y reportes relacionados con presuntas reuniones entre autoridades municipales y operadores criminales en la región.
De acuerdo con reportes difundidos previamente, algunos funcionarios de Morelos habrían sido señalados por posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la zona oriente del estado.
La Fiscalía General de la República y fuerzas federales mantienen abiertas distintas carpetas de investigación.
Morelos enfrenta violencia e investigaciones
La región oriente de Morelos ha sido señalada en años recientes por:
Violencia política
Presencia de grupos criminales
Extorsiones
Ataques contra funcionarios municipales
Municipios como:
Cuautla
Yecapixtla
Atlatlahuacan
han enfrentado distintos hechos relacionados con inseguridad y operativos federales.
¿Qué es la Operación Enjambre?
La Operación Enjambre es una estrategia federal enfocada en detectar:
Redes de corrupción
Protección institucional al crimen organizado
Funcionarios vinculados con extorsión
Colusión de autoridades municipales con grupos delictivos
Desde su inicio, el operativo ya dejó decenas de detenidos en distintas entidades del país.
También han detenido alcaldes y mandos policiacos
La estrategia federal ya provocó la captura de:
Alcaldes
Exalcaldes
Policías municipales
Funcionarios públicos
acusados de delitos como:
Extorsión
Corrupción
Delincuencia organizada
Homicidio
Protección a grupos criminales
Continúan los operativos en Morelos
Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuántos funcionarios más podrían estar relacionados con las investigaciones abiertas en Morelos.
Sin embargo, las capturas de Agustín “N” e Irving “N” representan uno de los operativos más relevantes realizados recientemente en la entidad dentro de la ofensiva federal contra corrupción y crimen organizado.
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