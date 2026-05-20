Mundial barato podría salir muy caro: alertan por plataformas pirata y robo de datos

A unos días del arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México, especialistas en seguridad digital advierten sobre el crecimiento de plataformas pirata que prometen transmitir todos los partidos por precios extremadamente bajos, pero que estafan y roban datos bancarios a los usuarios.

Servicios como ThunderTV, SunsetTV, KaelusTV y otras plataformas apócrifas ofrecen paquetes completos del Mundial por menos de 300 pesos al mes, principalmente a través de redes sociales, grupos de Facebook y mensajes de WhatsApp. Sin embargo, detrás de estas aparentes “ofertas” se esconde toda una red de fraude digital, robo de identidad y estafas financieras.

El torneo que reúne a las mejores Selecciones de futbol del mundo está por comenzar/Pixabay

Investigaciones recientes identificaron al menos 36 plataformas pirata que operan mediante múltiples dominios y cientos de números telefónicos para enganchar usuarios interesados en ver los partidos del torneo más importante del futbol mundial. El mecanismo suele ser similar: enviar links sospechosos, códigos QR o aplicaciones no verificadas para supuestamente acceder a las transmisiones.

El problema no es únicamente la ilegalidad del contenido. Un solo clic basta para que los usuarios instalen sin querer un malware en sus dispositivos por el cual entregan toda su información, incluyendo cuentas bancarias, correos electrónicos, fotografías, contactos y contraseñas.

En muchos casos, los ciberdelincuentes utilizan posteriormente las cuentas robadas para cometer nuevos fraudes o engañar a familiares y amigos de las víctimas haciéndose pasar por ellos.

Las apps que ofrecen partidos gratis y mediante un cobro mínimo podrían significar una amenaza a tus datos/Pixabay

Autoridades alertan por aplicaciones falsas del Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial también comenzó a ser aprovechada por ciberdelincuentes mediante aplicaciones falsas que prometen acceso gratuito a los partidos.

Autoridades federales y de la Ciudad de México advirtieron que estas plataformas fraudulentas circulan principalmente mediante: Redes sociales

Mensajes SMS

WhatsApp

Enlaces sospechosos enviados por mensajería instantánea

Los delincuentes crean aplicaciones con nombres, logotipos y diseños similares a plataformas oficiales de streaming para generar confianza entre los usuarios.

Apps pueden acceder a cámara, micrófono y cuentas bancarias

Especialistas explicaron que muchas de estas aplicaciones solicitan permisos sensibles al momento de instalarse, entre ellos acceso a: Cámara

Micrófono

Contactos

Archivos personales

Información bancaria

Actividad del dispositivo

Además del robo de contraseñas y datos financieros, algunas apps también pueden instalar programas maliciosos que permiten monitorear el celular o utilizarlo para actividades ilícitas sin que el propietario lo note.

Son cada vez más las aplicaciones que ofrecen deportes en streaming mediante un esquema malicioso/Pixabay

Recomiendan descargar apps sólo de tiendas oficiales