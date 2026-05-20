Mundial barato podría salir muy caro: alertan por plataformas pirata y robo de datos
A unos días del arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México, especialistas en seguridad digital advierten sobre el crecimiento de plataformas pirata que prometen transmitir todos los partidos por precios extremadamente bajos, pero que estafan y roban datos bancarios a los usuarios.
Servicios como ThunderTV, SunsetTV, KaelusTV y otras plataformas apócrifas ofrecen paquetes completos del Mundial por menos de 300 pesos al mes, principalmente a través de redes sociales, grupos de Facebook y mensajes de WhatsApp. Sin embargo, detrás de estas aparentes “ofertas” se esconde toda una red de fraude digital, robo de identidad y estafas financieras.
Investigaciones recientes identificaron al menos 36 plataformas pirata que operan mediante múltiples dominios y cientos de números telefónicos para enganchar usuarios interesados en ver los partidos del torneo más importante del futbol mundial. El mecanismo suele ser similar: enviar links sospechosos, códigos QR o aplicaciones no verificadas para supuestamente acceder a las transmisiones.
El problema no es únicamente la ilegalidad del contenido. Un solo clic basta para que los usuarios instalen sin querer un malware en sus dispositivos por el cual entregan toda su información, incluyendo cuentas bancarias, correos electrónicos, fotografías, contactos y contraseñas.
En muchos casos, los ciberdelincuentes utilizan posteriormente las cuentas robadas para cometer nuevos fraudes o engañar a familiares y amigos de las víctimas haciéndose pasar por ellos.
Autoridades alertan por aplicaciones falsas del Mundial 2026
La cuenta regresiva rumbo al Mundial también comenzó a ser aprovechada por ciberdelincuentes mediante aplicaciones falsas que prometen acceso gratuito a los partidos.
Autoridades federales y de la Ciudad de México advirtieron que estas plataformas fraudulentas circulan principalmente mediante:
Redes sociales
Mensajes SMS
Enlaces sospechosos enviados por mensajería instantánea
Los delincuentes crean aplicaciones con nombres, logotipos y diseños similares a plataformas oficiales de streaming para generar confianza entre los usuarios.
Apps pueden acceder a cámara, micrófono y cuentas bancarias
Especialistas explicaron que muchas de estas aplicaciones solicitan permisos sensibles al momento de instalarse, entre ellos acceso a:
Cámara
Micrófono
Contactos
Archivos personales
Información bancaria
Actividad del dispositivo
Además del robo de contraseñas y datos financieros, algunas apps también pueden instalar programas maliciosos que permiten monitorear el celular o utilizarlo para actividades ilícitas sin que el propietario lo note.
Recomiendan descargar apps sólo de tiendas oficiales
Autoridades pidieron evitar cualquier plataforma que prometa transmisiones gratuitas de contenido exclusivo o de paga relacionado con el Mundial 2026.
También recomendaron:
Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales
Revisar quién desarrolló la app
Leer opiniones de otros usuarios
Desconfiar de enlaces compartidos por desconocidos
Especialistas insistieron en que verificar la autenticidad de las plataformas antes de descargar cualquier aplicación puede evitar robo de información y fraudes financieros.
“Lo barato puede salir muy caro”, señalan analistas de ciberseguridad, quienes recomiendan evitar enlaces sospechosos, no descargar aplicaciones no verificadas y contratar únicamente plataformas oficiales autorizadas para transmitir el Mundial.
Porque en esta ocasión, el verdadero gol podría ser en contra del aficionado.