Dueños de palcos demandan a Estadio Banorte y FIFA de cara al Mundial 2026

Tres semanas faltan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y México no se ve listo para recibir tan importante evento. En las ciudades sede, las obras inconclusas y las nulas estrategias de movilidad tienen inconforme a la población, que a su vez mantiene las protestas y manifestaciones para que no se olvide la crisis de desaparecidos en medio de la euforia mundialista.

Aficionado en la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Por otra parte, en cuestiones más relacionadas con lo deportivo, continúa la disputa entre el Estadio Banorte y los dueños de los palcos, quien ya procedieron con una demanda legal contra Grupo Ollamani, empresa propietaria del inmueble, e incluyeron la FIFA en la misma. Lo anterior a raíz de la solicitud de que vaciaran sus palcos previo al inicio del Mundial.

Otra demanda contra el Estadio Banorte

La disputa legal entre los palcohabientes y los dueños del coloso de Santa Úrsula comenzó en 2024 y en septiembre del año pasado presentaron su primera demanda penal, luego de que se les pidió realizar un prerregistro y de que se les condicionó la entrada a su espacio y su cajón de estacionamiento. Mientras que la semana pasada un juez federal entregó una serie de medidas cautelares, válidas para durante y después del Mundial.

Aficionado en la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

No obstante, la batalla legal no ha finalizado y esta semana la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas presentó una demanda formal contra de la empresa “Futbol del Distrito Federal, SA DE CV”, “Ollamani, S.A.B.”, “Fédération Internationale de Football Association” (FIFA). Lo anterior luego de que los dueños recibieron un comunicado que les pedía respetar la reglamentación de la FIFA, que prohíbe revender o comercializar cualquier boleto o espacio dentro de los estadios sede.

A pesar de que el organismo rector del futbol internacional es ajeno al conflicto, se le incluyó en la demanda a raíz del comunicado que recentemente recibieron los palcohabientes. Mediante esta nueva querella legal, los dueños de palcos y plateas buscan una resolución al conflicto que se mantiene con el Estadio Banorte, al cual acusaron de que les pidió vaciar sus espacios con sus propiedades.

De acuerdo con reportes, Roberto Ruano, titular de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, los representantes del Estadio Banorte se comunicaron con él desde el jueves 30 de abril, para 'avisarle' que todos los palcos debúan vaciarse, de lo contrario sus pertenencias serían desechadas. Esto fue previo a que la FIFA tomara posesión del estadio el pasado 13 de mayo.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Cuánto debe pagar el Estadio Banorte a la FIFA?

Según los reportes, el inmueble prometió pagarle a la FIFA una cifra cercana a los 62.4 millones de dólares para liberar esos espacios y el plazo para cubrirloi vence el próximo 20 de mayo. Además, según los titulares de los palcos, todavía no reciben sus accesos para la Copa del Mundo y ni el Estadio Banorte ni la FIFA han sido notificados sobre las medidas cautelares otorgadas la semana pasada.