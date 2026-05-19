¡Llegan más preseleccionados! Dos europeos más se unen a la Concentración del Tri

La Selección Mexicana empieza a agarrar ritmo. A sólo tres días de que el Tri dispute su primer partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante Ghana, varios jugadores se han integrado con miras a ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre.

Desde el pasado 6 de mayo, México ha estado trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) aunque sólo lo había hecho con jugadores de la Liga MX. Ahora, ya cuenta con un par de europeos y el resto apunta a llegar dentro de los próximos siete días una vez terminadas las ligas.

Este pasado lunes, el Tri recibió a tres futbolistas del futbol europeo en, Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, quienes fueron los primeros 'europeos' (después de Guillermo Ochoa) en ponerse a disposición de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

Edson Álvarez terminó el partido en el TSM ‘enfurecido’ | IMAGO7

Se unen más futbolistas

Este miércoles, la Federación Mexicana anunció que dos futbolistas más se unieron a la concentración. El pasado domingo la Liga Rusa llegó a su fin con lo que Luis Chávez del Dynamo Moscú y César Montes del Lokomotiv, terminaron su temporada con lo que pudieron viajar a México para unirse al Tri.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que los jugadores César Montes y Luis Chávez arribarán este día al Centro de Alto Rendimiento para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional de México"

Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y la Copa del Mundo que iniciará este viernes ante Ghana. Además, se medirá ante Australia el 30 de mayo y concluirán ante Serbia el 4 de junio.

César Montes y Luis Chávez en su llegada a Honduras

Javier Aguirre alista su convocatoria Final

Con la llegada de más y más jugadores, así como los siguientes dos partidos amistosos, Javier Aguirre espera poder finalizar su convocatoria para la Copa del Mundo. El entrenador del Tri actualmente está viendo a 55 futbolistas de los cuales deberá cortar a 29 para así, tener una lista de 26 jugadores.

Estos 26 futbolistas serán los encargados de representar a la Selección Mexicana no sólo en el partido ante Serbia, sino que también en la Copa del Mundo ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.