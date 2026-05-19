¿Habrá puente por el Día del Estudiante 2026? Esto dice la SEP

Cada año, el 23 de mayo se llena de festejos, convivios y actividades escolares por el Día del Estudiante en México. Y como suele pasar, muchos alumnos ya comenzaron a preguntarse lo más importante: ¿sí habrá clases o toca descanso?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Día del Estudiante 2026 no será día feriado ni suspensión oficial de clases, por lo que las actividades escolares seguirán con normalidad en la mayoría de las escuelas del país.

Eso sí, algunas secundarias, preparatorias y universidades acostumbran organizar eventos, dinámicas o convivencias para celebrar a sus estudiantes, aunque esto depende completamente de cada plantel.

En México, el Día del Estudiante se conmemora cada 23 de mayo. / iStock

¿Por qué se celebra el Día del Estudiante en México?

El origen de esta fecha tiene una historia mucho más importante de lo que muchos imaginan.

El Día del Estudiante en México nació en 1929, cuando alumnos de la entonces Universidad Nacional de México iniciaron un movimiento para exigir autonomía universitaria.

El 23 de mayo de ese año, estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia fueron reprimidos durante una protesta, hecho que marcó la lucha estudiantil en el país. Tiempo después, la universidad consiguió su autonomía y la fecha quedó como símbolo de ese movimiento.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que esta conmemoración recuerda precisamente la lucha estudiantil de 1929 y el papel de los jóvenes dentro de la educación y la vida pública del país.

Miles de alumnos celebran el Día del Estudiante con convivios y actividades escolares. / iStock

¿Entonces el 23 de mayo hay clases o no?

Sí. Hasta ahora, la SEP no contempla suspensión oficial de actividades escolares por el Día del Estudiante 2026.

Esto significa que alumnos de educación básica deberán asistir normalmente a clases, salvo que su escuela anuncie alguna actividad especial o ajuste interno por la celebración.