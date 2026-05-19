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Futbol

Insólito: Jugador de Túnez no participará en el Mundial 2026 porque su papá no le dio permiso

Louey Ben Farhat disputando un balón en el Túnez vs Haití | AFP
Louey Ben Farhat disputando un balón en el Túnez vs Haití | AFP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:14 - 19 mayo 2026
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El técnico de Túnez reveló la baja de un futbolista de 19 años

Túnez iniciará el la Copa del Mundo 2026 con una de las historias más peculiares, pues uno de sus Seleccionados tuvo que desistir de participar porque su papá no aprobó su viaje.

Louey Ben Farhat, centrocampista de 19 años del Karlsruher de la segunda división de Alemania, es el jugador que no participará por la insólita razón. El mismo había sido convocado por el director técnico de Túnez, Sabri Lamouchi, para la próxima edición del Mundial, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá

Túnez l AP

“Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco contestó. Es una falta de respeto”. Contó Lamouchi en una rueda de prensa.

De acuerdo a reportes, la decisión la tomó su padre por un temor de no tener un buen rendimiento en la Copa del Mundo y que lo mismo pueda afectar su carrera en torno a entrar a la primera división de Alemania, la Bundesliga.

Túnez participará en el mundial en el grupo F de la fase clasificatoria del Mundial, junto a equipos como Japón, Suecia o Países Bajos. Incluso participará con dos partidos en el Estadio BBVA en Monterrey.

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