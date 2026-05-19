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Futbol

¡Se queda! Juan Pablo Vigon seguirá en Tigres

Juan Pablo Vigon | IMAGO7
Ricardo Olivares 16:54 - 19 mayo 2026
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El mediocampista mexicano renovará contrato con la institución felina

Juan Pablo Vigon seguirá formando parte de Tigres luego de llegar a un acuerdo con la directiva universitaria para renovar su contrato por un año más. El mediocampista mexicano continuará ligado al conjunto felino hasta el verano del 2027.

Juan Pablo Vigon celebrando| AP

¡RENOVADO!

Desde su llegada al club regiomontano, Juan Pablo Vigon ha logrado ganarse un lugar dentro de la afición auriazul. Aunque no siempre ha sido titular indiscutible, se convirtió en un jugador confiable para distintos entrenadores por su versatilidad en el mediocampo.

Durante su etapa con los felinos, Vigon ha participado en la conquista de títulos y en torneos internacionales, siendo parte de una generación exitosa para la institución.

La directiva de Tigres continúa trabajando en la planeación del siguiente semestre y una de las prioridades era asegurar la continuidad de futbolistas con experiencia en la Liga MX. Por ello, ambas partes lograron cerrar rápidamente el acuerdo para extender el vínculo contractual.

Juan Pablo Vigón | Imago7

¿SE RETIRA EN TIGRES?

Además, dentro del entorno del jugador existe la posibilidad de que este nuevo acuerdo sea el último de su carrera profesional. Juan Pablo Vigon estaría contemplando el retiro una vez que concluya su contrato con Tigres en el verano del 2027, poniendo fin a una trayectoria destacada dentro del futbol mexicano.

Con esta renovación, el club regiomontano mantiene a un jugador que conoce perfectamente la exigencia de la institución y que ha mostrado compromiso cada vez que le toca entrar al terreno de juego. Además, su perfil encaja dentro de la idea de conservar una mezcla entre experiencia y juventud.

El mexicano seguirá vistiendo la camiseta auriazul por al menos un año más, con contrato vigente hasta el verano del 2027.

Vigón no pudo salir campeón con Tigres | Imago7
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