Semarnat frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual; “Perfect Day” no será aprobado

El megaproyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por la empresa de cruceros Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, no recibirá autorización ambiental por parte del gobierno federal, confirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

La funcionaria dio a conocer la postura oficial durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, donde aseguró que la dependencia no dará luz verde al desarrollo turístico debido a los riesgos ambientales detectados en la zona.

Alicia Bárcena aseguró que el megaproyecto turístico representa riesgos para arrecifes y ecosistemas costeros./ Captura de pantalla

“Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, declaró Bárcena durante la conferencia.

La titular de la Semarnat explicó que el proyecto contemplaba infraestructura en áreas cercanas a arrecifes y ecosistemas sensibles, razón por la que las autoridades ambientales determinaron no autorizar la obra en el sitio planteado originalmente.

🔴 #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

A pesar de ello, Bárcena comentó que la empresa podría buscar otra ubicación para desarrollar un proyecto turístico sin afectar la riqueza natural de Mahahual, zona considerada una de las más importantes del Caribe mexicano.

¿Por qué Semarnat rechazó el proyecto “Perfect Day” en Mahahual?

En las últimas semanas, organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos intensificaron protestas contra el megaproyecto al advertir posibles daños a manglares, arrecifes y al sistema kárstico de la región.

Los grupos ambientalistas señalaron que las obras contemplaban cimentaciones profundas y modificaciones que podrían afectar el acuífero del que depende Mahahual, además de ecosistemas donde habitan especies protegidas como el jaguar y la tortuga blanca.

La empresa Royal Caribbean podría buscar una nueva ubicación para desarrollar el proyecto turístico./ RS

Incluso, activistas convocaron a una manifestación frente a las oficinas de la Semarnat para exigir que no se autorizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa.

El proyecto de Royal Caribbean generó protestas por posibles afectaciones a manglares y fauna protegida./ IA

La evaluación ambiental seguía en revisión

Antes del anuncio oficial, la Semarnat había informado el pasado 12 de mayo que el proyecto todavía permanecía en evaluación y que no existía autorización alguna para iniciar construcción u operación.

“La dependencia realiza una revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el promovente. Como parte del proceso técnico, la Semarnat ha identificado diversos elementos que requieren análisis especializado, entre ellos observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos”, señaló la dependencia en una tarjeta informativa.

El anuncio de Alicia Bárcena ocurre en medio de una creciente presión social y ambiental contra proyectos turísticos en la región, especialmente aquellos relacionados con zonas arrecifales y manglares del Caribe mexicano.

Especialistas y ciudadanos alertaron sobre daños potenciales a arrecifes, tortugas y manglares del Caribe mexicano./ Royal Caribbean