El Chapo vuelve a pedir extradición a México y asegura que fue condenado con un jurado “intimidado”

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a intentar revertir su situación legal en Estados Unidos luego de enviar nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde insiste en obtener un nuevo juicio y solicita nuevamente ser extraditado a México.

Las misivas, difundidas este 19 de mayo, fueron compartidas en redes sociales por el periodista Keegan Hamilton y muestran escritos atribuidos al exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El mexicano recibió sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales por delitos relacionados con tráfico de drogas / AP

En uno de los documentos, Guzmán Loera sostiene que el proceso judicial en su contra estuvo marcado por irregularidades y asegura que el jurado que lo declaró culpable en 2019 habría sido presionado durante el juicio.

“El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del Poder Judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso”, escribió el narcotraficante en una de las cartas enviadas al tribunal.

El exlíder criminal también argumenta que las autoridades estadounidenses buscan responsabilizarlo por hechos relacionados tanto con México como con Estados Unidos, situación que, según él, representa un uso incorrecto de las leyes federales.

More letters from El Chapo — or rather someone writing in English on his behalf — filed today on his federal court docket in Brooklyn. He maintains his innocence and asks again to be sent back to Mexico. pic.twitter.com/f7sFUNw048 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 19, 2026

¿Qué pide El Chapo en las nuevas cartas enviadas a la Corte?

En los documentos, Guzmán insiste en obtener una extradición legal para regresar a territorio mexicano y volver a enfrentar un proceso judicial.

“La apelación para un nuevo juicio también ha sido solicitada en mi moción conforme a las leyes de EE. UU., que no fue probada en el tribunal de justicia en mi caso, al ser sobreseído por falta de pruebas contundentes”, señala otra de las cartas.

Además, el narcotraficante asegura ser víctima de abusos relacionados con la aplicación de leyes entre ambos países.

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a solicitar a una corte de Estados Unidos su extradición a México./ X

“La ley en mi nombre está siendo abusada en mi política exterior al cargarme cargos para ambos países, lo cual no es la manera en que la ley funciona en los tribunales federales”, escribió.

En otra de las misivas también pidió mejores condiciones para las visitas familiares y solicitó autorización para poder convivir con sus hijas gemelas y su esposa dentro del penal donde permanece preso.

El juicio de El Chapo marcó la historia judicial de EUA

Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable en 2019 por un jurado popular tras un juicio que se prolongó durante casi cuatro meses y que es considerado uno de los procesos por narcotráfico más importantes realizados en Estados Unidos.

El mexicano recibió sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales por delitos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado.

El exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró que el jurado que lo condenó en 2019 fue “intimidado”./ X

Desde entonces, ha intentado revertir la condena mediante apelaciones, recursos legales y cartas dirigidas a tribunales estadounidenses, aunque hasta ahora ninguna de sus solicitudes ha prosperado.

“Soy un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de EEUU”.