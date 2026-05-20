OFICIAL: América se despide de pieza clave del Tricampeonato

Fin de una era en las Águilas. El Club América hizo oficial la salida de Paulo Víctor, quien se desempeñó como el brazo derecho del director técnico André Jardine durante los últimos años, un periodo marcado por la gloria y los títulos para la institución de Coapa.

Paulo Victor con América l Imago7

AMÉRICA AGRADECE A PAULO VÍCTOR

A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, la directiva americanista despidió al estratega brasileño, reconociendo su entrega y el legado dejado en el club.

"Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos. Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. ¡Gracias por tanto!", se lee en el mensaje de despedida.

La partida de Paulo Víctor no toma por sorpresa a la estructura interna de las Águilas, ya que su salida se había pactado desde la mitad del torneo. Incluso, el propio entrenador se adelantó a los anuncios institucionales y se despidió formalmente de la afición y del club el día de ayer.

A pesar de ser una situación presupuestada, la noticia ha causado profunda tristeza entre los seguidores azulcremas. El auxiliar técnico logró ganarse un respeto y cariño monumental por parte de la grada, posicionándose como una de las figuras más queridas de la institución, incluso por encima de varios futbolistas del primer equipo. Su rol fue completamente clave para la obtención del histórico tricampeonato de Liga MX.

¿POR QUÉ SE VA PAULO VÍCTOR?

El motivo del adiós responde a un crecimiento profesional ineludible. Paulo Víctor deja su puesto de auxiliar en México para asumir el cargo de director técnico principal de la Selección de Brasil Sub-21.

Este nombramiento representa el primer gran proyecto en solitario para el estratega, quien regresa a su país natal con el objetivo de pulir a las próximas joyas del balompié brasileño, respaldado por las credenciales y el éxito rotundo que cosechó en el nido de Coapa.