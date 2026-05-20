Mexicanos en las 500 Millas de Indianápolis: una historia de valentía, tragedia y resistencia

Hablar de las 500 Millas de Indianápolis es hablar del altar máximo de la velocidad americana. La carrera que desde 1911 convirtió al óvalo de ladrillos del Indianápolis Motor Speedway en un templo donde se mezclan gloria, tragedia y leyenda.​

Y dentro de esa historia gigantesca, México ha dejado huellas profundas. Algunas discretas, otras heroicas, y unas cuantas verdaderamente inolvidables. Durante décadas, los pilotos mexicanos han llegado a Indianápolis cargando algo más pesado que un volante: la obligación de abrir camino en un territorio históricamente dominado por estadounidenses y europeos. Pocos lo lograron. Algunos sobrevivieron apenas. Otros estuvieron a centímetros de ganar la carrera más importante del automovilismo norteamericano. Esta es la historia completa de los mexicanos en Indy 500.

Las grandes leyendas que no pudieron participar

El histórico Pedro Rodríguez, conocido por su gusto a los óvalos, quiso ser parte de esta competencia e intentó calificar en tres ocasiones: 1963, 1964 y 1967, pero no logró un lugar en la parrilla de salida.

Además de Pedro, su hermano Ricardo y Moisés Solana tampoco pudieron tomar parte en la parrilla de salida.

Héctor Rebaque: el pionero mexicano moderno

El primero en colocar nuevamente la bandera mexicana en Indy después de Josele Garza, fue Héctor Rebaque.

En 1982 calificó en la posición 15 y terminó 13°, resultado notable considerando el nivel de competitividad de aquella época. Su carrera terminó anticipadamente debido a un incendio en su March 82C después de completar 150 de las 200 vueltas.

Pero más allá del resultado, Rebaque representa algo mucho más importante: fue uno de los primeros mexicanos contemporáneos capaces de competir tanto en Fórmula 1 como en monoplazas estadounidenses al más alto nivel.

Dato histórico

Héctor Rebaque sigue siendo uno de los pocos pilotos en la historia que han sido propietarios de su propio equipo en Fórmula 1 mientras competían como pilotos titulares. Esa experiencia empresarial y deportiva le dio enorme prestigio cuando llegó a Indy.

Josele Garza: el mexicano que desafió los años 80

Si hay un nombre profundamente ligado a la Indy 500 para México en los años ochenta, es el de Josele Garza. Participó entre 1981 y 1987, convirtiéndose en el mexicano con mayor presencia continua en la carrera durante aquella era.

Sus mejores actuaciones fueron:

●1984: calificó 24° y terminó 10°, ganando 14 posiciones.

●1987: calificó 25° y terminó 17°, ganando 8 posiciones.

●1982: abandonó en la primera vuelta por fuga de aceite.

Garza enfrentó una Indy extremadamente peligrosa. La categoría vivía una época salvaje: autos con efecto suelo, enormes velocidades y estándares de seguridad muy limitados.

Dato histórico

En los años 80, las velocidades promedio en calificación superaron las 200 mph (321 kph), pero los pilotos seguían utilizando estructuras de protección mucho más rudimentarias que las actuales. Muchos veteranos consideran esa década como una de las más peligrosas en la historia moderna de IndyCar.

Bernard Jourdain: el primer gran novato mexicano

Bernard Jourdain escribió uno de los capítulos más respetables para México en Indianápolis.

En 1989 calificó 20° y terminó 9°, siendo además el mejor novato de aquella edición. Corriendo para Andale Racing, Jourdain mostró inteligencia, consistencia y resistencia, elementos fundamentales en una carrera donde simplemente terminar ya era una hazaña.

En 1990 sufrió un accidente en prácticas y no pudo calificar. Regresó en 1991 para terminar con un sólido décimo puesto.

Dato histórico

Hasta antes de la llegada de Patricio O’Ward, Bernard Jourdain era considerado uno de los mexicanos más efectivos históricamente en Indy 500 por su capacidad para terminar carreras y evitar errores en un circuito donde los novatos normalmente sufrían muchísimo.

Adrián Fernández: el mexicano que conquistó Estados Unidos

Si alguien logró convertirse en figura real del automovilismo estadounidense, fue Adrián Fernández. Debutó en Indy 500 en 1994 con Galles Racing. Calificó 26° y abandonó temprano por problemas de suspensión. Un año después volvió a competir y terminó 21° tras una falla de motor. Pero sus mejores años llegaron después.

En 2004 consiguió un extraordinario séptimo lugar, el mejor resultado mexicano en Indy

hasta ese momento. En 2005 terminó 14°, ahora como dueño de su propio equipo.

Dato histórico

Adrián Fernández fue uno de los pilotos latinoamericanos más exitosos de la era CART/Champ Car, logrando múltiples victorias y consolidando una enorme base de aficionados mexicanos en EstadosUnidos durante los años noventa y principios de los 2000.

Además, Fernández ayudó a abrir definitivamente el mercado mexicano para las categorías estadounidenses, algo que años más tarde beneficiaría directamente a pilotos como Mario Dominguez, Michel Jourdain, Rodolfo Lavin, Roberto Gonzalez y Patricio O’Ward.

Carlos Guerrero: sobrevivir al caos

Carlos Guerrero compartió parrilla con Adrián Fernández en 1995, una edición recordada por un brutal accidente múltiple en el arranque.

Guerrero arrancó 29°, pero quedó atrapado en el caos generado tras el accidente de Stan Fox. El choque involucró también a Eddie Cheever, Gil de Ferran y Lyn St. James. Aquella Indy fue una demostración brutal de lo impredecible que puede ser esta carrera.

Dato histórico

El accidente de Stan Fox en 1995 es considerado uno de los impactos más violentos en la historia moderna de Indianápolis. Fox sobrevivió milagrosamente pese a sufrir severas lesiones cerebrales.

Michel Jourdain Jr.: velocidad sin recompensa

Michel Jourdain Jr. llegó a Indy con enorme prestigio tras su carrera en CART. En 1996 calificó dentro del Top 10 y terminó 13°.

Muchos esperaban más de él en Indianápolis debido a su velocidad natural en óvalos. Volvió a intentar calificar en 2013, pero no logró ingresar a la parrilla.

Dato histórico

Michel Jr. fue uno de los pilotos mexicanos más exitosos económica y comercialmente en la Serie CART, siendo pieza clave en la expansión de patrocinadores y socios comerciales mexicanos dentro del automovilismo estadounidense.

Mario Domínguez: el intento frustrado

Mario Domínguez buscó entrar a la edición 2008, pero no logró clasificar. Aunque no pudo correr la carrera, Domínguez ya era un nombre respetado en Champ Car gracias a sus victorias y agresividad al volante.

Patricio O’Ward: el mexicano más cerca de la gloria

Y entonces llegó Patricio O’Ward. El regiomontano no solamente devolvió a México su presencia en Indy 500 después de años de ausencia, sino que cambió completamente la conversación histórica.

Su primera participación en 2019 terminó en fracaso. No logró calificar con el modesto equipo Carlin en una edición extremadamente competitiva que también dejó fuera a Fernando Alonso. Pero aquel golpe terminó convirtiéndose en el inicio de una historia extraordinaria.

Evolución de O’Ward en Indy 500

●2020: calificó 15° y terminó 6°.

●2021: calificó 12° terminó dentro del Top 5.

●2022: calificó 7° y finalizó 2°.

●2023: calificó 5° y peleaba por la victoria cuando un contacto con Marcus Ericsson lo mandó al muro.

●2024: calificó en 8° y volvió a terminar 2°, perdiendo ante Josef Newgarden.

●2025: calificó 3° y terminó en esa misma posición peleando adelante la carrera que fue ganada por Álex Palou.

O’Ward ya no compite solamente contra la historia mexicana. Ahora pelea contra la historia completa de Indianápolis.

Dato histórico

La generación actual considera a O’Ward uno de los mejores pilotos de óvalo de toda la IndyCar moderna por su agresividad controlada en tráfico, especialmente en los turnos finales y reinicios. Analistas estadounidenses lo comparan constantemente con pilotos históricos de estilo ofensivo como Sam Hornish Jr. y Tony Kanaan.

La gran deuda pendiente: ganar Indianápolis

México ha tenido pilotos veloces. Pilotos inteligentes. Pilotos resistentes. Pilotos espectaculares… Pero nunca unganador.

Y eso convierte cada nueva edición de Indy 500 en algo más grande para el automovilismo mexicano. Porque mientras la Fórmula 1 representa glamour y tecnología, Indianápolis representa algo mucho más visceral: supervivencia, valentía y corazón.

Patricio O’Ward ha sido el mexicano más cercano a romper esa barrera. Más cerca que Adrián Fernández. Más cerca que Bernard Jourdain. Más cerca que cualquiera.