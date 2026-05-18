F1: Fechas y horarios del Gran Premio de Canadá 2026

La Fórmula 1 está de regreso y las expectativas son altas. Después de una pausa de tres semanas, la Temporada 2026 se reanudará con el Gran Premio de Canadá, en el cual Mercedes buscará su quinta victoria consecutiva en este arranque de campaña, mientras que en lo individual Andrea Kimi Antonelli tratará de mantener la ventaja en el Campeonato de Pilotos con un cuarto triunfo al hilo.

El italiano llegará a Montreal tras ganar en China, Japón y Miami, con lo que tiene una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, quien ganó en el Gran Premio de Australia. Detrás vienen Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton, que completan el Top 5; además de estos cinco, Óscar Piastri -en el sexto puesto- es el único piloto que también ha subido al podio.

Antonelli celebrando el triunfo en Miami l AP

Será el tercer fin de semana de la temporada en formato sprint, primero que se celebre de esta manera en Canadá, por lo que habrá una importante cantidad de puntos en disputa. Mercedes de momento tiene una ventaja de 70 puntos sobre Ferrari, que a su vez solo está por delante de McLaren con 16 unidades. Red Bull (30 pts) y Alpine (23 pts) completan el Top 5, pero muy atrás de los líderes.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Canadá?

De la actual parrilla, cuatro pilotos saben lo que es subir a lo más alto del podio en Montreal: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen y George Russell. Este último lo hizo el año pasadoy puso fin a la racha de tres victorias consecutivas del neerlandés, quien ganó en 2022, 2023 y 2024 tras el regreso de Canadá al calendario, después de dos de que no se disputó por la pandemia de Covid-19.

En cuanto a Fernando Alonso, se impuso en 2006 como piloto de Renault, tras lo cual Hamilton ganó por primera vez en este escenario con McLaren. El heptacampeón ganó dos veces más con los de Woking (2010 y 2012), y luego cuatro con Mercedes (2015,2016, 2017 y 2019). Con ello está empatado con Michael Schumacher como el piloto con más triunfos en Canadá.

Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Canadá 2023 | RED BULL

Los cuatro ganadores mencionados también han ganado al menos una vez la pole position. Alonso lo logró con 2006 con Renault y la capitalizó con victoria, mientras que Russell se llevó las dos últimas pero solo ganó la de 2025. Verstappen, por su parte, de sus tres victorias solo largó desde la primera posición en las dos primeras, en 2022 y 2023.

Por último, Hamilton también tiene el récord de más pole positions en la historia de la carrera en Montreal, compartido con Schumacher, con un total de seis. Obtuvo tres consecutivas entre 2007 y 2010, con McLaren, y tres entre 2015 y 2017 con Mercedes. De todas, solo capitalizó en triunfo la última pole con los de Woking, y las tres con las Flechas Plateadas; en sus otras dos victorias largó desde el segundo lugar en 2012 y 2019.

Fechas y horarios del Gran Premio de Canadá 2026

VIERNES 22 DE MAYO

Prácticas Libres | 10:30-11:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV

Sprint Shootout | 14:30-15:14 hrs | Sky Sports 580 y F1TV



SÁBADO 23 DE MAYO

Carrera sprint | 10:00-11:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV

Clasificación | 14:00-15:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV



DOMINGO 24 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV