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Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión

Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión | AP
Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:43 - 18 mayo 2026
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La joya blaugrana mostró su apoyo en redes sociales luego de confirmarse la baja del mediocampista español

El vestidor del Barcelona se unió para respaldar a Fermín luego de confirmarse la lesión que lo dejará fuera del mundial, uno de los mensajes que más llamo la atención fue el de Lamine Yamal.

A través de sus historias de Instagram, la joven estrella blaugrana compartió una fotografía junto a Fermín durante un partido y escribió:

“Lo haremos por ti, mi guerrero”.
Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión | INSTA @LAMINEYAMAL

¿Qué lesión sufrió Fermín?

Fermín López sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido entre Barcelona y Real Betis, una lesión que incluso obligará al mediocampista a pasar por el quirófano.

El futbolista salió lesionado al medio tiempo tras resentirse de un fuerte golpe en el pie, y posteriormente las pruebas médicas confirmaron la gravedad del problema. Diversos reportes señalan que el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho semanas.

Lamine, uno de los jugadores más cercanos a Fermín dentro del plantel culé, fue de los primeros en pronunciarse públicamente tras conocerse la gravedad de la lesión.

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