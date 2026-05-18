Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión
El vestidor del Barcelona se unió para respaldar a Fermín luego de confirmarse la lesión que lo dejará fuera del mundial, uno de los mensajes que más llamo la atención fue el de Lamine Yamal.
A través de sus historias de Instagram, la joven estrella blaugrana compartió una fotografía junto a Fermín durante un partido y escribió:
“Lo haremos por ti, mi guerrero”.
¿Qué lesión sufrió Fermín?
Fermín López sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido entre Barcelona y Real Betis, una lesión que incluso obligará al mediocampista a pasar por el quirófano.
El futbolista salió lesionado al medio tiempo tras resentirse de un fuerte golpe en el pie, y posteriormente las pruebas médicas confirmaron la gravedad del problema. Diversos reportes señalan que el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho semanas.
Lamine, uno de los jugadores más cercanos a Fermín dentro del plantel culé, fue de los primeros en pronunciarse públicamente tras conocerse la gravedad de la lesión.