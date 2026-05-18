Liga MX: Fechas y horarios oficiales de la Final del Clausura 2026

Todo listo. La Gran Final del futbol mexicano quedó definida: Pumas y Cruz Azul disputarán la serie conocer al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya se han publicados las fechas y horarios oficiales de este par de vibrantes encuentros.

Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | ROTA

FINAL DE LA 'OBSESIÓN'

Dos de los llamados grandes del futbol mexicano se verán las caras para conocer al nuevo monarca del balompié nacional; dos equipos que quieren romper sequías sin conquistar la Liga MX.

Pumas llegará a la Vuelta con 15 años recién cumplidos no solo de no ganar la Liga MX, sino de no levantar ningún título. Por otro lado, Cruz Azul cumple ya también un lustro desde que levantó su último trofeo de Liga.

Aunado a esto, la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha crecido considerablemente durante los últimos años; los enfrentamientos en Liguilla y el compartir casa durante varios torneos le agregan un ingrediente extra a esta Final en la que el orgullo también está de por medio.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7

CRUZ AZUL VUELVE AL CIUDAD DE LOS DEPORTES

El cierre del Estadio Banorte y el poco arraigo de la afición con el Estadio Cuauhtémoc llevaron a La Maquina a volver a la que fue su casa durante muchos años, el Estadio Ciudad de los Deportes o como muchos aficionados celestes aún lo llaman, "Estadio Azul".

Este movimiento de último minuto asegura que la Liga MX tenga una Final cien por ciento capitalina, abriendo en el Ciudad de los Deportes y cerrando en el Estadio Olímpico Universitario.

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

FECHAS Y HORARIOS DE LA FINAL DE LA LIGA MX

FINAL DE IDA Cruz Azul vs Pumas | jueves 21 de mayo, 20:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

FINAL DE VUELTA Pumas vs Cruz Azul | domingo 24 de mayo, 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario