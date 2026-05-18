¡Historia sin fin! Cruz Azul puede coronarse en CU, tras larga travesía sin estadio

Cruz Azul está de regreso a una Final de la Liga MX y tiene ante sí la oportunidad de coronarse en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble del cual lo "corrieron" a principio del Clausura 2026. Además, también jugará la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario en el cual disputó su última Final de liga: la del Clausura 2024.

En aquella ocasión, Martín Anselmi llevó a la Máquina hasta la serie por el título contra América, que a la larga se coronó en el Estadio Azteca con marcador global 2-1. Ahora los cementeros se enfrentarán a Pumas y nuevamente tendrán el partido de ida en el inmueble de la Colonia Nochebuena, para cerrar como visitante en CU, donde ya el año pasado celebraron un título, pero de Copa de Campeones Concacaf.

¿Otro título en CU? La travesía de Cruz Azul en "busca" de estadio

Luego de un catastrófico Apertura 2023, en el cual quedó en el sitio 16 de la tabla, Cruz Azul comenzó una nueva era por completo para el Clausura 2024, con Iván Alonso como director deportivo, Anselmi como entrenador y el Ciudad de los Deportes como su casa. En aquella ocasión, la mudanza fue necesaria por los trabajos de remodelación en el Estadio Azteca con miras a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el cambio fue recibido de buena manera por parte de la oficina. El regreso al Estadio Azul y el estilo ofensivo de juego de Anselmi ilusionaron de inmediato con la obtención de la Décima y con la posibilidad de, finalmente, ver a la Máquina coronarse en ese inmueble que hace décadas adoptó por completo la identidad cementera.

Afición de Cruz Azul en la ida de la Final del Clausura 2024 en el Estadio Ciudad de los Deportes | MEXSPORT

Desafortunadamente, la "maldición" no terminó, ni en el Clausura ni en el Apertura 2024, en el cual América eliminó a los de la Noria en Semifinales con un global 4-3, y tras ello vino una nueva mudanza. Entre problemas logísticos y diferencias con la Familia Cosío -propietaria del Ciudad de los Deportes-, según distintos reportes, Cruz Azul terminó en CU luego de llegar a un acuerdo con la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).

En su momento, el presidente celeste, Víctor Velázquez, aseguró que fue Anselmi quien insistió en quedarse en Ciudad de México y descartó alternativas como el Estadio Cuauhtémoc en Puebla o el Estadio Corregidora en Querétaro. Al final, el argentino se marchó para dirigir a Porto en Europa y Vicente Sánchez logró el título de Concachampions, pero el de Liga MX se le negó al quedar fuera en Semifinales por el criterio de posición en la tabla, de nuevo contra América.

Mientras que un torneo más tarde, Apertura 2025, nuevamente con el empate global pero por posición en la tabla, Cruz Azul quedó eliminado en Semifinales contra Tigres, ahora bajo el mando de Nicolás Larcamón todavía en CU como su casa. No obstante, para el Clausura 2026 vino la sucesión de mudanzas y el equipo celeste jugó como local en dos estadios distintos, el Cuauhtémocy el Azteca, y ahora para la Final tendrá el tercero, el Ciudad de los Deportes.

La Máquina llegó a la casa de Puebla porque la UNAM decidió no renovar el contrato, sin confirmarse las razones oficiales detrás de esta decisión y ya en el Cuauhtémoc, el club no logró el recibimiento que tuvo en sus sedes previas. Ante ese escenario, y luego de quejas de Larcamón, Cruz Azul regresó al Azteca para la última jornada -contra Necaxa- luego de finalizadas las remodelaciones.

Afición de Cruz Azul en los Cuartos de Final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca | MEXSPORT

El Coloso de Santa Úrsula también fue su sede para la vuelta de Cuartos de Final ante Atlas y la ida de la Semifinal frente a Chivas, pero como ya lo entregaron a la FIFA para el Mundial 2026 ya no estará disponible para la Final. En lugar de volver al Cuauhtémoc, Cruz Azul hizo las gestiones necesarias para volver a jugar en el Ciudad de los Deportes, aunque la vuelta será en CU y la probabilidad de otro título celeste en el Pedregal está latente.

La Femenil también se ha mudado

En total, incluida su salida del Azteca al Ciudad de los Deportes para el Clausura 2024, Cruz Azul ha tenido cinco cambios de sede en los últimos dos años y medio. A ellos se suma la mudanza del equipo femenil para el Clausura 2026, mismo que disputaron en el Estadio Unidad Deportiva Centenario en Cuernavaca, Morelos.

Desde el primer torneo de la Liga MX Femenil, el Apertura 2017, Cruz Azul no ha tenido una sede fija. Pasó del Ciudad de los Deportes, al Estadio 10 de diciembre en Hidalgo, a las instalaciones de la Noria, además de que ha jugado en el Azteca y en CU para Liguilla. Por ahora, no está claro dónde jugará la femenil en el Apertura 2026, si se quedará en Cuernavaca o si volverá al Banorte con la varonil.