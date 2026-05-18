¿Sigue los pasos de Juan Reynoso? Joel Huiqui, exjugador de Cruz Azul en busca de coronarse como técnico

En la Noria sueñan la Décima. De la mano de Joel Huiqui, Cruz Azul disputará una nueva Final de Liga MX y el exjugador tendrá la oportunidad de lograr lo que nunca alcanzó en campo. Además, el actual entrenador interino podrá emular a Juan Reynoso, quien precisamente le dio a la Máquina su noveno campeonato de liga hace cinco años.

Tanto el originario de Los Mochis como el de Lima, Perú, fueron defensas centrales con el equipo de la Noria y llegaron a portar el gafete de capitán en algunos partidos. La única diferencia entre ambos es que Reynoso sí se coronó como futbolista; de hecho ganó dos Copas de Campeones (1995-96 y 1996-97), una de Copa MX (1996-97), y uno de Liga MX, el de Invierno 1997, que por años fue el último título de los cementeros.

Juan Reynoso en celebración como jugador de Cruz Azul en el Invierno 1997 | MEXSPORT

En cambio, Huiqui nunca pudo coronarse en las filas de Cruz Azul, aunque sí logró una Liga MX, en el Apertura 2003 con Pachuca, y uno de Copa MX en el Apertura 2013 con Monarcas Morelia, con el cual también ganó la Supercopa MX 2013-14. Mientras que con la Máquina, aunque estuvo con el plantel que llegó a las Finales del Clausura y Apertura 2008, y del Apertura 2009, no sumó minutos en esos partidos.

La Liguilla no estuvo 'Muertinha'; Joel Huiqui rescató a Cruz Azul

Con nueve partidos sin ganar, Nicolás Larcamón colmó la paciencia de la directiva de Cruz Azul, que optó por recurrir a Huiqui, en ese momento técnico de la Sub-21 y quien hace un año estuvo como asistente con Vicente Sánchez en la obtención de la Copa de Campeones Concacaf. Aunque llegó con un registro de seis triunfos por diez derrotas en 16 juegos, y solo una victoria en sus últimos seis compromisos, con el primer equipo logró buenos resultados.

Joel Huiqui en celebración como técnico interino de Cruz Azul | IMAGO 7

En cinco partidos dirigidos hasta el momento, tiene cuatro victorias por un empate, en la ida de la Semifinal contra Chivas. Con ello, Huiqui consolidó a Cruz Azul como el mejor equipo de la Temporada 2025-26, lo que le dio un premio de un millón de dólares, y además lo regresó a una Final de Liga MX, segundo en los últimos dos años tras la alcanzada con Martín Anselmi en el Clausura 2024.

Ahora tendrá el desafío de vencer a Pumas, que igualmente llega con el ánimo a tope después de un histórico torneo frente a Efraín Juárez. Curiosamente, fue ante los universitarios el último partido que disputó como jugador de Cruz Azul, en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2010. En dichas ocasión, juego la ida que la Máquina ganó 1-2 como visitante, pero perdió 0-2 la vuelta en casa, en un encuentro en el cual Huiqui no sumó minutos.

También llama la atención que Huiqui fue titular en la Final del Clausura 2011, como futbolista de Morelia, en el último campeonato de Pumas. Por lo que ahora el exzaguero central tendrá la oportunidad de "cobrar venganza", además de escribir su nombre con letras doradas en la historia de los cementeros.

Joel Huiqui con Cruz Azul como jugador en un partido ante Pumas | MEXSPORT

¿Podrá Huiqui emular a Reynoso?

Al igual que Huiqui, Juan Máximo Reynoso no llegó de la mejor manera al banquillo celeste. Mientras el mexicano lo hizo en medio de la insatisfacción de la afición y la directiva con Larcamón, el peruano lo hizo después de la renuncia de Robert Dante Siboldi, quien tuvo desacuerdos con el presidente Víctor Velázquez tras perder una ventaja de 4-0 en Semifinales contra Pumas en el Guardianes 2020.

Otra coincidencia entre ambos es que Reynoso también pasó por una categoría diferente de los cementeros, cuando estuvo con Cruz Azul Hidalgo en 2013. La diferencia entre ambos es que Reynoso comenzó su etapa con el primer equipo con dos derrotas por marcador 0-1 ante Puebla y Santos; tras ello logró una racha de 19 partidos sin derrota, con 16 triunfos y tres empates. Ahora Huiqui tratará de emular a Reynoso y convertirse en el segundo técnico que fue futbolistas de Cruz Azul y luego se coronó en liga como estratega.