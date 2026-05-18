Amaury Vergara alerta sobre no perder la identidad del futbol mexicano con los fondos de inversión

​Amaury Vergara, presidente y propietario de las Chivas, pidió cuidar la "esencia e identidad" del futbol mexicano, en medio de la llegada de fondos de inversión a los equipos de la Liga MX.

​En entrevista con Expansión, el propietario del Guadalajara ejemplificó que hay ligas en el mundo que se han convertido completamente en capital extranjero y han perdido identidad, e incluso relevancia en el balompié internacional.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO7

¿Qué dijo Amaury Vergara?

​Vergara aparece en una de las ediciones de mayo de la revista bajo el encabezado "El Año del Triplete". Durante la charla, el directivo explicó que la llegada del capital extranjero es una "realidad" en el futbol mexicano.

​"Ya está sucediendo (la llegada de capital extranjero); por lo menos dos o tres equipos han tenido una participación o una gerencia fuerte extranjera. Es inevitable por el simple hecho de la globalización", apuntó.

Alicia Cervantes y Amaury Vergara l IMAGO7

Chivas destaca el talento nacional

​En ese sentido, consideró muy importante para el Rebaño estar en una industria globalizada, destacando la existencia de un club que apuesta por el talento nacional: "Que juegue con mexicanos lo que lo hace muy especial y particular".

​A pesar de las advertencias, Amaury se mostró a favor de la evolución en el balompié nacional. "Soy un convencido, un optimista de que el cambio es bueno y definitivamente hay cosas que siempre hay que mejorar de nuestra liga; la inclusión de fondos grandes debe traer muchos beneficios", concluyó.