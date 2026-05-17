Marco Fabián destaca el trabajo de Gabriel Milito y se ilusiona con el futuro de Chivas

El exjugador de Chivas, Marco Fabián, reconoció el trabajo realizado por Gabriel Milito al frente del conjunto rojiblanco y aseguró que el proyecto genera expectativas positivas rumbo al próximo torneo, principalmente por la evolución que mostraron varios jóvenes canteranos a lo largo de la temporada.

¿Qué dijo Marco Fabián?

El exatacante consideró que, a pesar de las complicaciones que enfrentó el Guadalajara durante el campeonato, el equipo logró mantenerse competitivo y dejó sensaciones positivas tanto en funcionamiento como en desarrollo de futbolistas.

“Chivas, pese a todas las bajas y los jugadores que le quitaron durante el torneo, hizo una campaña fantástica. La manera en que ha trabajado Milito ilusiona mucho, sobre todo pensando en el próximo torneo y en todos estos jóvenes que vienen empujando fuerte dentro del club”, señaló.

Gabriel Milito dando indicaciones en el Chivas contra Tigres | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre la eliminación?

Fabián también se refirió a la eliminación rojiblanca frente a Cruz Azul y reconoció el mérito del conjunto cementero tras avanzar en una serie que calificó como muy equilibrada. Sin embargo, dejó claro que el cariño y la identificación que tiene con Chivas pesan por encima de cualquier otra afinidad.

“A Gabriel Milito, yo creo que no hay muchas palabras para describirlo. Vi el partido de ayer y, desgraciadamente, lo digo porque también hay muchos cruzazulinos a los que les tengo mucho cariño y respeto, estaba dividido entre dos bandos. Pero, bueno, no se puede comparar toda una vida apoyando a Chivas con este casi un año espectacular que tuvo Cruz Azul. Creo que fue un partido muy equilibrado. Al final, el fútbol terminó inclinándose del lado de Cruz Azul y ganó de manera justa”, comentó.

Semifinal Vuelta Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Asimismo, el exseleccionado mexicano destacó el crecimiento individual de varios elementos del Guadalajara, haciendo énfasis en los futbolistas jóvenes que aprovecharon las oportunidades para consolidarse dentro del primer equipo.

“Hay muchos jugadores que destacaron y sería difícil mencionar a todos. Personalmente, me quedo con un Santiago Sandoval descarado, que ha crecido muchísimo; también con el Fernando ‘Oso’ González, que hoy se convirtió en un referente importante del equipo tras la salida de varios jugadores clave.

Óscar Whalley durante el partido de Chivas contra Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7