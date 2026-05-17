¡Imperio azulcrema! Club América ha jugado 11 de 13 finales en la Liga MX

Los números recientes muestran que de las últimas 13 finales de la liga sumando ambas categorías, las Águilas han estado presentes en 11 de ellas. En el futbol mexicano se puede debatir sobre el estilo de juego, la polémica arbitral o las narrativas externas, pero contra las matemáticas y los resultados que muestra una institución como América, hay muy poco margen de discusión.

El Club América atraviesa una época dorada de protagonismo absoluto que abarca tanto a su primer equipo varonil como al conjunto femenil, consolidándose como el rival a vencer en el país.

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El dominio de Coapa

América Femenil (7 finales) : Las dirigidas en Coapa se han convertido en invitadas recurrentes a la serie por el título, demostrando una inversión y un proyecto deportivo sumamente sólido en la Liga MX Femenil .

América Varonil (4 finales): El equipo masculino ha mantenido la exigencia en lo más alto, manteniéndose en la disputa directa por los trofeos y validando su estatus de grandeza.

Con este registro, el club solo ha estado ausente en dos de las últimas 13 series definitivas, una efectividad que asusta al resto de los clubes. El entorno del América y su éxito deportivo no llega solo, también viene acompañado de la polarización de la afición.

América Tricampeón | IMAGO7

Mientras los detractores suelen recurrir a los viejos argumentos del peso de las transmisiones televisivas, la influencia en la Federación o las decisiones arbitrales, los analistas coinciden en que la regularidad de ambas plantillas en la cancha es incontestable.