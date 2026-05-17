Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Imperio azulcrema! Club América ha jugado 11 de 13 finales en la Liga MX

Club América, tricampeón de la Liga MX | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:07 - 17 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La hegemonía de las Águilas en ambas ramas desata el debate sobre su dominio absoluto en el futbol nacional

Los números recientes muestran que de las últimas 13 finales de la liga sumando ambas categorías, las Águilas han estado presentes en 11 de ellas. En el futbol mexicano se puede debatir sobre el estilo de juego, la polémica arbitral o las narrativas externas, pero contra las matemáticas y los resultados que muestra una institución como América, hay muy poco margen de discusión.

El Club América atraviesa una época dorada de protagonismo absoluto que abarca tanto a su primer equipo varonil como al conjunto femenil, consolidándose como el rival a vencer en el país.

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El dominio de Coapa

  • América Femenil (7 finales): Las dirigidas en Coapa se han convertido en invitadas recurrentes a la serie por el título, demostrando una inversión y un proyecto deportivo sumamente sólido en la Liga MX Femenil.

  • América Varonil (4 finales): El equipo masculino ha mantenido la exigencia en lo más alto, manteniéndose en la disputa directa por los trofeos y validando su estatus de grandeza.

Con este registro, el club solo ha estado ausente en dos de las últimas 13 series definitivas, una efectividad que asusta al resto de los clubes. El entorno del América y su éxito deportivo no llega solo, también viene acompañado de la polarización de la afición.

América Tricampeón | IMAGO7

Mientras los detractores suelen recurrir a los viejos argumentos del peso de las transmisiones televisivas, la influencia en la Federación o las decisiones arbitrales, los analistas coinciden en que la regularidad de ambas plantillas en la cancha es incontestable.

Al final del día las plantillas se arman para ganar y los proyectos de Coapa están entregando los resultados exigidos. La constancia de la institución azulcrema y su presencia más allá de los torneos regulares muestran un tamaño de institución que trabaja en conjunto y no solo contemplando a la femenil como requisito de liga.

Lo Último
18:31 Paco Jémez lanza elogios a la Liga MX y manda apoyo al Cruz Azul para la Final
18:23 Lionel Messi y Berterame le dan al Inter Miami su primera victoria en el NU Stadium
18:17 Agresión de un jugador de Santos al técnico Luis Michel mancha la Final Sub-19
18:15 César Ramos es agredido por la afición de Chivas
17:53 Arbeloa adelanta posibles salidas del Real Madrid: “Será un día de despedidas para algún jugador”
17:47 ¡De regreso a casa! Chivahermanos ya estaban listos para celebrar en La Minerva el pase a la Final, pero…
17:15 “Esto termina aquí”: Sandra Paños se despide del América tras salir campeona
17:09 ¡A lo Cuau! Griezmann recrea el festejo del ídolo de Tepito en su despedida
17:08 Chiquete manda mensaje tras volver a las canchas y sueña con la Décima
17:07 ¡Imperio azulcrema! Club América ha jugado 11 de 13 finales en la Liga MX