Chiquete manda mensaje tras volver a las canchas y sueña con la Décima

Cruz Azul no sólo regresó a una nueva Final de la Liga MX, sino que también confirmó su gran momento con Joel Huiqui al mando. Además de la victoria ante Chivas, La Máquina también festejó la vuelta de Jesús Orozco Chiquete a las canchas tras casi seis meses fuera por lesión.

El defensor mexicano ingresó de cambio en el Estadio Jalisco al minuto 82, para aguantar la ventaja del cuadro celeste. Pese a que no se puede juzgar a Chiquete por su poco tiempo en el campo, el zaguero mandó un mensaje en redes sociales.

Jesús Orozco Chiquete , jugador de Cruz Azul | IMAGO7

El mensaje de Orozco Chiquete

"Volver a las canchas después de una lesión nunca es fácil. Fueron meses duros, de mucho trabajo, paciencia y aprendizaje. Pero hoy me siento muy feliz de regresar en un escenario tan especial como una Semifinal y, sobre todo, consiguiendo juntos el pase a la Final. Quiero agradecer a toda la afición por estar siempre ahí, al cuerpo médico, a la directiva, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este proceso", comenzó el mexicano.

El jugador de 24 años sentenció sus palabras con un mensaje lleno de aliento para la afición cementera. "Hoy disfruto volver a hacer lo que más amo y ahora toca seguir luchando juntos por ese objetivo que tanto soñamos… la décima".

Volver a las canchas después de una lesión nunca es fácil. Fueron meses duros, de mucho trabajo, paciencia y aprendizaje. Pero hoy me siento muy feliz de regresar en un escenario tan especial como una semifinal y, sobre todo, consiguiendo juntos el pase a la final.

Quiero… pic.twitter.com/zHiXZcXQ95 — Jesús Chiquete (@el_chiquete4) May 17, 2026

¿Cómo fue la lesión de Jesús Orozco Chiquete?

Jesús Orozco Chiquete regresó a la actividad en un partido de Semifinales de Vuelta de Liga MX, curiosamente, su último juego fue el Apertura 2025 en la misma instancia, pero ante Tigres.

En los minutos finales de dicho partido, una Máquina desbordada al ataque descuidó la zona baja y dejó en mano a mano a Ángel Correa y Jesús Orozco Chiquete.

El argentino se acercó al área cementera y cuando tuvo la oportunidad disparó, sin embargo, el balón impactó en el pie de Chiquete, quien se resbaló tras el impacto, por lo que su tobillo derecho se salió de su posición