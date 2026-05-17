Liga MX: Cruz Azul volverá a Puebla para disputar la Final del Clausura 2026

La felicidad es completa pero el panorama logístico es complejo. Con una importante victoria en Guadalajara, Cruz Azul selló su boleto a la Gran Final del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, a pesar de la euforia que embarga a toda la institución, el club celeste enfrenta un gran inconveniente para la serie por el título: no tiene estadio en la capital.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Pese a haber disputado la Liguilla en el Estadio Banorte, Cruz Azul se ve obligado una vez más a cambiar de casa. Para la Final, la escuadra dirigida por Martín Anselmi tendrá que trasladarse a Puebla para jugar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

FIFA 'SACÓ' A CRUZ AZUL DE LA CDMX

La razón del exilio es ajena al control del club. El Estadio Azteca fue entregado oficialmente a la FIFA el pasado 14 de mayo. El césped del Coloso de Santa Úrsula no volverá a ver actividad de la Liga MX sino hasta después de la Copa del Mundo, ya que en este momento se están afinando los últimos detalles para dejar el inmueble listo para la gran inauguración del torneo internacional.

Ante este escenario, la directiva cementera se vio obligada a recurrir al Cuauhtémoc como su sede de local para el partido definitivo, a pesar de que jugar fuera de la Ciudad de México no era el deseo original del club.

Jugadores de Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

CRUZ AZUL ESPERA RIVAL

Cruz Azul necesita esperar el desenlace de la otra semifinal para conocer el orden de los partidos. El rival dictará si el juego en Puebla será el de ida o el de vuelta:

Si el rival es Pumas: Cruz Azul abrirá la serie como local en Puebla (partido de Ida).

Si el rival es Pachuca: Cruz Azul cerrará la serie como local en Puebla (partido de Vuelta).

El reto para la institución no solo será deportivo, sino también en las tribunas. Durante su estancia regular en Puebla en este torneo, La Máquina se vio por muchos momentos abandonada por su afición, registrando las peores entradas de la temporada en ese inmueble. La directiva espera que la importancia de una Final cambie la respuesta de los seguidores celestes en territorio poblano.

Estadio Cuauhtémoc, previo al Cruz Azul vs Xolos | IMAGO7

PUEBLA VUELVE A SER SEDE DE FINAL EN LIGA MX

Esta situación no es nueva para el futbol mexicano. En la era reciente de la Liga MX, la ciudad de Puebla ya ha fungido como la "sede de emergencia" para una Final.

Durante el Torneo Apertura 2024, el Club América también tuvo que adoptar el Estadio Cuauhtémoc como su casa temporal. En aquella ocasión, las Águilas sufrieron una situación similar debido al cierre del Estadio Azteca, sumado a una serie de problemas con el Gobierno de la CDMX que les impidieron disputar sus encuentros en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hoy, el destino le repite la dosis a Cruz Azul en el momento más importante del campeonato.