Joel Huiqui espera seguir en Cruz Azul y se ilusiona con la décima

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, aseguró que le gustaría mantenerse al frente del equipo y se mostró ilusionado con la posibilidad de conquistar la décima estrella para la institución celeste.

"Obviamente me encantaría seguir en el equipo. Desde que tengo memoria soy parte del club, desde fuerzas básicas, como jugador y ahora en mi formación como técnico. Pero eso dependerá de muchos factores. Hoy quiero disfrutar la final, prepararla bien y buscar que la institución consiga un título más", comentó.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Sueña con la décima

Huiqui resaltó el compromiso del plantel y la importancia de representar a una institución como Cruz Azul, además de reconocer el trabajo realizado para llegar a la disputa por el campeonato.

“Estoy agradecido con el equipo y muy contento por lo que hemos logrado. Merecidamente estamos en la final y esperamos poder ganar la décima”, señaló.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre el semestre de Cruz Azul

El estratega cementero también habló sobre el desempeño del equipo durante el torneo, destacando que, pese a algunos altibajos, el grupo mantuvo la convicción y la identidad futbolística.

“El equipo mostró un buen funcionamiento a lo largo del torneo. Hubo momentos donde no se consolidó lo que se había mostrado al inicio, pero al llegar encontré un grupo comprometido. Los jugadores no cambiaron, siguieron siendo los mismos; la diferencia estuvo en recuperar la confianza y el convencimiento para competir”, concluyó.