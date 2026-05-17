Gabriel Milito: “El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos por la final”

El entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, reconoció el duro golpe que significó la eliminación de su equipo, luego de quedarse a un paso de disputar la final del Clausura 2026.

El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de poder jugar una Final. El partido hubo momentos donde pudimos neutralizarlos, otros que no lo pudimos hacer. Nos hicieron el gol muy rápido y empatamos también muy rápido. Me quedo con el esfuerzo, el compromiso de los futbolistas, que han hecho un gran trabajo más allá de la derrota”, declaró.

Ángel Sepúlveda disutando un balón con Chivas | MEXSPORT

El técnico argentino destacó la actitud mostrada por sus jugadores a lo largo de la eliminatoria y aseguró que el grupo nunca dejó de luchar, pese a las dificultades que enfrentaron durante el encuentro.

El dolor de haber soñado tanto y haberlo buscado, con aciertos, con errores, pero lo buscamos y no pudo ser. Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar la próxima temporada, de la misma manera que lo hicimos durante todo este año”, comentó.

Chivas tras caer ante Cruz Azul en las Semifinales del Clausura 2026 | MEXSPORT

Milito dejó claro que mantiene plena confianza en el proyecto deportivo del Guadalajara y en la capacidad de su plantilla para competir nuevamente por el título.

Yo creo en el trabajo que estamos haciendo, creo en la capacidad de los jugadores con que contamos, creo mucho en el deseo de pelear un campeonato y ganarlo. Por eso dije que siento que estamos en el camino correcto, pero hay que seguir insistiendo. El futbol al final te da revanchas permanentemente”, afirmó.

Chivas celebrando gol de Govea | MEXSPORT

Además, el estratega rojiblanco consideró que el equipo todavía puede mejorar en varios aspectos, aunque resaltó el crecimiento futbolístico mostrado durante la temporada.

Creo que tenemos margen de mejora y lo hicimos realmente muy bien, pero podemos ajustar algunas cosas para hacerlo mejor de cara al futuro. Soy optimista, tengo ilusión y creo que el equipo evolucionará. Hoy no pudo ser, pero lo intentamos hasta el final. Los chicos se vaciaron, dieron todo lo que tenían, no alcanzó, pero eso no me quita el orgullo que siento por ellos”, añadió.

Chivas tras caer ante Cruz Azul | MEXSPORT

Finalmente, Milito explicó que por ahora no contempla la llegada de refuerzos, ya que primero deberán definir la continuidad de algunos jugadores de cara al próximo torneo.

El futbol tiene dinámicas, hay que ver si todos podemos seguir o si hay jugadores que salen. Según qué pase, veremos cómo reorganizamos la plantilla para la temporada que viene. Pero con los jugadores que tenemos, siento que volveremos a ser muy competitivos la temporada que viene. En este momento no siento que necesitemos refuerzos, salvo que haya jugadores que salgan”, concluyó.