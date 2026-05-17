Cruz Azul responde a Chivas en redes sociales tras pase a la Gran Final

Cruz Azul no solo eliminó a Chivas y aseguró su lugar en la Gran Final del Clausura 2026, también aprovechó el momento para lanzar una indirecta al Rebaño Sagrado en redes sociales. La Máquina derrotó 2-1 al Guadalajara en el Estadio Jalisco y, tras sellar el 4-3 global, respondió a una publicación rojiblanca que había generado polémica durante la serie.

El equipo dirigido por Joel Huiqui celebró con intensidad su clasificación y encendió todavía más la rivalidad con una publicación en X que rápidamente se volvió viral entre aficionados de ambos clubes. El mensaje cementero fue interpretado como una burla directa hacia Chivas después de una eliminatoria cargada de tensión y decisiones arbitrales discutidas.

Todo comenzó tras el partido de Ida, cuando la cuenta oficial de Chivas compartió un video de la jugada polémica del penalti sobre Christian Ebere. En la publicación, el conjunto rojiblanco escribió: "Para los que no están viendo el partido. Esta fue la jugada en la que Ebere, quien planchó el tobillo de Campillo en el primer tiempo, pateó la pierna izquierda de Cotorro".

Cruz Azul celebrando su pase a la Gran Final | MEXSPORT

Cruz Azul respondió tras conseguir el boleto a la Final

Luego de consumar la eliminación del Guadalajara en el Estadio Jalisco, Cruz Azul no dejó pasar la oportunidad y respondió con ironía. La cuenta oficial cementera publicó el marcador final acompañado del mensaje: "Para los que no están viendo el partido… La Máquina está en la Final del futbol mexicano".

La publicación generó miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados celestes celebraron tanto el pase a la Final como la respuesta hacia el Rebaño. Por otro lado, seguidores rojiblancos criticaron la postura del club capitalino y señalaron que la serie estuvo marcada por decisiones arbitrales polémicas.

Para los que no están viendo el partido…



LA MÁQUINA ESTÁ EN LA FINAL DEL FUTBOL MEXICANO 🚂 pic.twitter.com/g017P0GbQ1 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 17, 2026

Así fue la victoria de Cruz Azul sobre Chivas

El partido arrancó con dominio de Cruz Azul y apenas en los primeros minutos Jeremy Márquez abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin posibilidades a Óscar Whalley. El gol silenció momentáneamente al Estadio Jalisco y encaminó la clasificación cementera.

Chivas reaccionó rápidamente gracias a Omar Govea, quien empató el encuentro con un disparo de larga distancia que devolvió la ilusión a la afición rojiblanca. El empate convirtió el inmueble tapatío en una auténtica fiesta y mantuvo viva la esperanza de una remontada.