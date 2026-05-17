VIDEO: Papa León XIV es captado haciendo el six seven y se hace viral

El papa León XIV volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de ser captado realizando la popular seña y frase viral conocida como el “six seven”, durante una convivencia con niños y fieles.

El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al ver al pontífice sumarse a una de las tendencias más populares entre jóvenes.

El Papa León XIV ha sido bien aceptado por los católicos como sucesor de Francisco/AP

Niños convencieron al Papa

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, un grupo de niños que se encontraba cerca del Papa comenzó a pedirle que realizara el famoso gesto viral.

Entre risas y en un ambiente relajado, León XIV accedió a hacer la seña con las manos mientras repetía la frase “six seven”, provocando gritos y aplausos de las personas que se encontraban alrededor.

El momento fue grabado por asistentes y en pocas horas acumuló miles de reproducciones y comentarios.

🚨 Pope Leo XIV has just dropped the first 6 7 of his papacy pic.twitter.com/ll98sVHX70 — Catholic Arena (@CatholicArena) May 16, 2026

¿Qué es el “six seven”?

El “six seven” es una tendencia viral que se popularizó principalmente entre adolescentes y jóvenes a través de TikTok y otras redes sociales.

La dinámica consiste en realizar una seña con las manos mientras se pronuncia la frase “six seven”, generalmente en tono divertido o relajado.

Aunque no tiene un significado oficial o concreto, el trend se convirtió en uno de los memes más replicados en internet durante los últimos meses.

El origen del six seven no está claro, sin embargo, se ha hecho popular entre los niños y jóvenes

Así surgió el trend viral

El origen exacto del “six seven” no está completamente definido, pero comenzó a viralizarse gracias a videos de creadores de contenido y streamers que repetían el gesto en clips cortos.

Posteriormente, miles de usuarios comenzaron a imitarlo en: TikTok

Reels de Instagram

Shorts de YouTube

Transmisiones en vivo

La facilidad para replicar la seña ayudó a convertirlo en una tendencia internacional.

Redes reaccionan al video del Papa

El clip del Papa León XIV generó múltiples comentarios y memes en redes sociales.

Usuarios destacaron la actitud relajada del pontífice y bromearon con que: “El Papa ya entendió el internet”

“León XIV sí anda en tendencias”

“Ya hasta el Vaticano hace six seven”

El momento también provocó sorpresa debido a que figuras religiosas pocas veces participan en tendencias virales juveniles.

León XIV mantiene presencia mediática

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha llamado la atención por su cercanía con jóvenes y por la rápida viralización de sus apariciones públicas.

En distintas ocasiones, imágenes y videos del Papa han acumulado millones de reproducciones en redes sociales.

El Papa León XIV se ha mostrado cercano a las personas desde su llegada al Vaticano/AP

El video se volvió tendencia internacional