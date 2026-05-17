Cruz Azul se impone ante Chivas en el Jalisco y avanza a la Gran Final

La Máquina Celeste está en la gran final. Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco y, con un marcador global de 4-3, selló su pase a la disputa por el campeonato. En una noche vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia, el conjunto celeste volvió a imponerse al Guadalajara, acabó con el sueño rojiblanco y se convirtió en el primer finalista del torneo.

Jeremy Márquez tras anotar gol con cruz Azul | MEXSPORT

El encuentro arrancó con intensidad y bastaron apenas unos minutos para que llegara el primer gol de la noche. En una aproximación de Cruz Azul, el balón llegó a los pies de Jeremy Márquez en los linderos del área. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley para abrir el marcador y silenciar el Jalisco. El futbolista celebró con especial intensidad debido a la rivalidad que ha marcado su historia frente al Guadalajara desde el inicio de su carrera.

A pesar del golpe anímico, la afición rojiblanca no dejó de alentar y el premio llegó rápidamente para los locales. Omar Govea tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que se incrustó en el arco celeste para desatar la locura en las tribunas. El empate devolvió la ilusión a Chivas y convirtió el estadio en una auténtica fiesta.

Gonzalo Piovi en las Semifinales del Clausura 2026 | MEXSPORT

El tanto del Guadalajara encendió todavía más el ambiente. La afición se entregó por completo en uno de los momentos más intensos del encuentro, impulsando a su equipo en busca de la remontada.

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Cruz Azul comenzó a adueñarse del partido. El conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura para evitar la caída de su marco.

Ebere tras fallar con Cruz Azul | MEXSPORT

La presión cementera fue creciendo y, ante las constantes intervenciones del arquero, la afición comenzó a corear su nombre en repetidas ocasiones: “¡Whalley, Whalley!”, reconociendo la destacada actuación que firmó durante la primera mitad.

Para el inicio del complemento, Gabriel Milito mandó a la cancha a Ricardo Marín en busca de mayor presencia ofensiva. Cruz Azul respondió de inmediato y estuvo cerca de recuperar la ventaja cuando Rodolfo Rotondi aprovechó un rebote y remató de cabeza, aunque el balón se fue apenas por un costado, ahogando el grito de gol celeste.

Agustin Palavecino tras anotar gol con Cruz Azul | MEXSPORT

La Máquina continuó insistiendo con fuerza al ataque, pero nuevamente apareció Whalley para sostener a Chivas. Primero ganó un mano a mano frente a Agustín Palavecino y después desvió a tiro de esquina un disparo peligroso de José Paradela.

El guardameta rojiblanco vivía su mejor momento y era ovacionado por la afición, pero finalmente cayó el segundo tanto de Cruz Azul. Palavecino sacó un zurdazo que se desvió en el camino, dejando sin oportunidad de reacción a Whalley. El balón terminó pegado al poste para devolverle la ventaja a los celestes y encaminar la clasificación.

Cruz Azul celebrando su pase a la Gran Final | MEXSPORT

El segundo gol silenció por completo el Estadio Jalisco. La atmósfera festiva se transformó en tensión y nerviosismo; con el paso de los minutos, los cánticos de apoyo dieron paso a reclamos e impotencia al ver cómo se desvanecía la posibilidad de disputar una nueva final.

Finalmente, el árbitro señaló el final del encuentro y desató el festejo cementero. Joel Huiqui celebró junto a su cuerpo técnico y jugadores el pase de Cruz Azul a la gran final, apagando la fiesta rojiblanca y terminando con la ilusión de Chivas de volver a pelear por el campeonato.