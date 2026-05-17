Cruz Azul se impone ante Chivas en el Jalisco y avanza a la Gran Final
La Máquina Celeste está en la gran final. Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco y, con un marcador global de 4-3, selló su pase a la disputa por el campeonato. En una noche vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia, el conjunto celeste volvió a imponerse al Guadalajara, acabó con el sueño rojiblanco y se convirtió en el primer finalista del torneo.
El encuentro arrancó con intensidad y bastaron apenas unos minutos para que llegara el primer gol de la noche. En una aproximación de Cruz Azul, el balón llegó a los pies de Jeremy Márquez en los linderos del área. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley para abrir el marcador y silenciar el Jalisco. El futbolista celebró con especial intensidad debido a la rivalidad que ha marcado su historia frente al Guadalajara desde el inicio de su carrera.
A pesar del golpe anímico, la afición rojiblanca no dejó de alentar y el premio llegó rápidamente para los locales. Omar Govea tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que se incrustó en el arco celeste para desatar la locura en las tribunas. El empate devolvió la ilusión a Chivas y convirtió el estadio en una auténtica fiesta.
El tanto del Guadalajara encendió todavía más el ambiente. La afición se entregó por completo en uno de los momentos más intensos del encuentro, impulsando a su equipo en busca de la remontada.
Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Cruz Azul comenzó a adueñarse del partido. El conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura para evitar la caída de su marco.
La presión cementera fue creciendo y, ante las constantes intervenciones del arquero, la afición comenzó a corear su nombre en repetidas ocasiones: “¡Whalley, Whalley!”, reconociendo la destacada actuación que firmó durante la primera mitad.
Para el inicio del complemento, Gabriel Milito mandó a la cancha a Ricardo Marín en busca de mayor presencia ofensiva. Cruz Azul respondió de inmediato y estuvo cerca de recuperar la ventaja cuando Rodolfo Rotondi aprovechó un rebote y remató de cabeza, aunque el balón se fue apenas por un costado, ahogando el grito de gol celeste.
La Máquina continuó insistiendo con fuerza al ataque, pero nuevamente apareció Whalley para sostener a Chivas. Primero ganó un mano a mano frente a Agustín Palavecino y después desvió a tiro de esquina un disparo peligroso de José Paradela.
El guardameta rojiblanco vivía su mejor momento y era ovacionado por la afición, pero finalmente cayó el segundo tanto de Cruz Azul. Palavecino sacó un zurdazo que se desvió en el camino, dejando sin oportunidad de reacción a Whalley. El balón terminó pegado al poste para devolverle la ventaja a los celestes y encaminar la clasificación.
El segundo gol silenció por completo el Estadio Jalisco. La atmósfera festiva se transformó en tensión y nerviosismo; con el paso de los minutos, los cánticos de apoyo dieron paso a reclamos e impotencia al ver cómo se desvanecía la posibilidad de disputar una nueva final.
Finalmente, el árbitro señaló el final del encuentro y desató el festejo cementero. Joel Huiqui celebró junto a su cuerpo técnico y jugadores el pase de Cruz Azul a la gran final, apagando la fiesta rojiblanca y terminando con la ilusión de Chivas de volver a pelear por el campeonato.