Caos en Acamoto 2026: motociclistas se enfrentan con Guardia Nacional
El Acamoto 2026 comenzó en Acapulco, Guerrero, en medio de enfrentamientos, caos vial, motocicletas aseguradas y operativos de seguridad desplegados por autoridades federales, estatales y municipales.
Uno de los momentos más tensos ocurrió sobre la Costera Miguel Alemán, donde elementos de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a motociclistas que bloqueaban parcialmente la vialidad y protagonizaban disturbios.
Enfrentamiento en plena Costera
De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, grupos de motociclistas se concentraron sobre la principal avenida turística del puerto, lo que provocó complicaciones a la circulación.
Elementos de seguridad intentaron liberar la vialidad; sin embargo, algunos asistentes se resistieron y comenzaron empujones, discusiones y lanzamiento de objetos.
La situación escaló hasta que elementos antimotines utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los participantes y recuperar el control de la zona.
✅ #ACAPULCO | ACAMOTO: MOTOS EN LA PLAYA Y "MONAS" A LA VISTA DE TODOS— Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) May 16, 2026
A pesar del operativo policial, asistentes al AcaMoto se instalaron en la playa del hotel Princess, donde circularon videos mostrando el consumo de inhalantes ("monas") en plena vía pública 😮. Como si fuera… pic.twitter.com/1qrZlTfMMZ
Reportan lesionados y detenidos
Tras los disturbios se reportaron:
Tres personas lesionadas
Varias personas afectadas por el gas
Diversos detenidos
Entre los afectados se mencionó a un reportero que resultó herido durante el operativo realizado en la Costera Miguel Alemán.
Autoridades también realizaron detenciones relacionadas con alteración al orden público y conducción imprudente.
Más de 200 infracciones y motos aseguradas
Como parte del operativo desplegado durante el Acamoto 2026, las autoridades informaron que se levantaron:
219 infracciones
54 motocicletas aseguradas
Los filtros de revisión fueron instalados en:
Casetas de peaje
Accesos carreteros
Vialidades principales de Acapulco
Las revisiones incluyeron verificación de placas, licencias, casco y documentación de las unidades.
Evento no cuenta con autorización oficial
Aunque el Acamoto no tiene autorización oficial por parte del Ayuntamiento de Acapulco, miles de motociclistas comenzaron a llegar al puerto desde días antes del evento.
Las autoridades locales habían manifestado preocupación por:
Accidentes
Exceso de velocidad
Maniobras peligrosas
Problemas de movilidad
Consumo de alcohol en vía pública
Pese a ello, las concentraciones continuaron en distintos puntos turísticos de la ciudad.
Despliegan operativo con cientos de elementos
Para contener incidentes y mantener vigilancia, autoridades desplegaron más de:
850 elementos de seguridad
Guardia Nacional
Policía Estatal
Policía Vial
Corporaciones municipales
El operativo se concentró principalmente en la Costera Miguel Alemán y zonas de alta afluencia turística.
Videos muestran caos y maniobras peligrosas
En redes sociales circularon imágenes de motociclistas realizando:
Arrancones
Acrobacias
Bloqueos parciales
Maniobras de riesgo
También se reportó acumulación de basura y congestión vehicular en distintos puntos de Acapulco.
Acamoto vuelve a generar polémica
El Acamoto se ha convertido en uno de los eventos biker más polémicos del país debido a los incidentes registrados en ediciones anteriores.
Las autoridades mantienen vigilancia permanente mientras continúa la llegada de motociclistas al puerto de Acapulco.
#acapulco | Con gas lacrimógeno y golpes las guardia nacional intentó disuadir a los asistentes del #acamotos. # pic.twitter.com/eURMBLHoiY— El trébol (@Trebol_Gro) May 16, 2026