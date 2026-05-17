Caos en Acamoto 2026: motociclistas se enfrentan con Guardia Nacional

El Acamoto 2026 comenzó en Acapulco, Guerrero, en medio de enfrentamientos, caos vial, motocicletas aseguradas y operativos de seguridad desplegados por autoridades federales, estatales y municipales.

Uno de los momentos más tensos ocurrió sobre la Costera Miguel Alemán, donde elementos de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a motociclistas que bloqueaban parcialmente la vialidad y protagonizaban disturbios.

Las playas de Acapulco fueron invadidas por motocicletas y automóviles

Enfrentamiento en plena Costera

De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, grupos de motociclistas se concentraron sobre la principal avenida turística del puerto, lo que provocó complicaciones a la circulación.

Elementos de seguridad intentaron liberar la vialidad; sin embargo, algunos asistentes se resistieron y comenzaron empujones, discusiones y lanzamiento de objetos.

La situación escaló hasta que elementos antimotines utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los participantes y recuperar el control de la zona.

✅ #ACAPULCO | ACAMOTO: MOTOS EN LA PLAYA Y "MONAS" A LA VISTA DE TODOS



A pesar del operativo policial, asistentes al AcaMoto se instalaron en la playa del hotel Princess, donde circularon videos mostrando el consumo de inhalantes ("monas") en plena vía pública 😮. Como si fuera… pic.twitter.com/1qrZlTfMMZ — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) May 16, 2026

Reportan lesionados y detenidos

Tras los disturbios se reportaron: Tres personas lesionadas

Varias personas afectadas por el gas

Diversos detenidos

Entre los afectados se mencionó a un reportero que resultó herido durante el operativo realizado en la Costera Miguel Alemán.

Autoridades también realizaron detenciones relacionadas con alteración al orden público y conducción imprudente.

La Costera Miguel Alemán fue el escenario para que los motociclistas hicieran de las suyas

Más de 200 infracciones y motos aseguradas

Como parte del operativo desplegado durante el Acamoto 2026, las autoridades informaron que se levantaron: 219 infracciones

54 motocicletas aseguradas

Los filtros de revisión fueron instalados en: Casetas de peaje

Accesos carreteros

Vialidades principales de Acapulco

Las revisiones incluyeron verificación de placas, licencias, casco y documentación de las unidades.

Evento no cuenta con autorización oficial

Aunque el Acamoto no tiene autorización oficial por parte del Ayuntamiento de Acapulco, miles de motociclistas comenzaron a llegar al puerto desde días antes del evento.

Las autoridades locales habían manifestado preocupación por: Accidentes

Exceso de velocidad

Maniobras peligrosas

Problemas de movilidad

Consumo de alcohol en vía pública

Pese a ello, las concentraciones continuaron en distintos puntos turísticos de la ciudad.

Despliegan operativo con cientos de elementos

Para contener incidentes y mantener vigilancia, autoridades desplegaron más de: 850 elementos de seguridad

Guardia Nacional

Policía Estatal

Policía Vial

Corporaciones municipales

El operativo se concentró principalmente en la Costera Miguel Alemán y zonas de alta afluencia turística.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes para poner orden en el Puerto

Videos muestran caos y maniobras peligrosas

En redes sociales circularon imágenes de motociclistas realizando: Arrancones

Acrobacias

Bloqueos parciales

Maniobras de riesgo

También se reportó acumulación de basura y congestión vehicular en distintos puntos de Acapulco.

Acamoto vuelve a generar polémica

El Acamoto se ha convertido en uno de los eventos biker más polémicos del país debido a los incidentes registrados en ediciones anteriores.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente mientras continúa la llegada de motociclistas al puerto de Acapulco.