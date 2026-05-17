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Caos en Acamoto 2026: motociclistas se enfrentan con Guardia Nacional

De nueva cuenta el Acamoto tuvo actos de violencia
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 21:47 - 16 mayo 2026
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Se reportan varias personas lesionadas, infracciones y detenidos, así como motos aseguradas

El Acamoto 2026 comenzó en Acapulco, Guerrero, en medio de enfrentamientos, caos vial, motocicletas aseguradas y operativos de seguridad desplegados por autoridades federales, estatales y municipales.


Uno de los momentos más tensos ocurrió sobre la Costera Miguel Alemán, donde elementos de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a motociclistas que bloqueaban parcialmente la vialidad y protagonizaban disturbios.

Las playas de Acapulco fueron invadidas por motocicletas y automóviles

Enfrentamiento en plena Costera

De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, grupos de motociclistas se concentraron sobre la principal avenida turística del puerto, lo que provocó complicaciones a la circulación.


Elementos de seguridad intentaron liberar la vialidad; sin embargo, algunos asistentes se resistieron y comenzaron empujones, discusiones y lanzamiento de objetos.


La situación escaló hasta que elementos antimotines utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los participantes y recuperar el control de la zona.

Reportan lesionados y detenidos

Tras los disturbios se reportaron:

  • Tres personas lesionadas

  • Varias personas afectadas por el gas

  • Diversos detenidos


Entre los afectados se mencionó a un reportero que resultó herido durante el operativo realizado en la Costera Miguel Alemán.


Autoridades también realizaron detenciones relacionadas con alteración al orden público y conducción imprudente.

La Costera Miguel Alemán fue el escenario para que los motociclistas hicieran de las suyas

Más de 200 infracciones y motos aseguradas

Como parte del operativo desplegado durante el Acamoto 2026, las autoridades informaron que se levantaron:

  • 219 infracciones

  • 54 motocicletas aseguradas


Los filtros de revisión fueron instalados en:

  • Casetas de peaje

  • Accesos carreteros

  • Vialidades principales de Acapulco


Las revisiones incluyeron verificación de placas, licencias, casco y documentación de las unidades.

Evento no cuenta con autorización oficial

Aunque el Acamoto no tiene autorización oficial por parte del Ayuntamiento de Acapulco, miles de motociclistas comenzaron a llegar al puerto desde días antes del evento.


Las autoridades locales habían manifestado preocupación por:

  • Accidentes

  • Exceso de velocidad

  • Maniobras peligrosas

  • Problemas de movilidad

  • Consumo de alcohol en vía pública


Pese a ello, las concentraciones continuaron en distintos puntos turísticos de la ciudad.

Despliegan operativo con cientos de elementos

Para contener incidentes y mantener vigilancia, autoridades desplegaron más de:

  • 850 elementos de seguridad

  • Guardia Nacional

  • Policía Estatal

  • Policía Vial

  • Corporaciones municipales


El operativo se concentró principalmente en la Costera Miguel Alemán y zonas de alta afluencia turística.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes para poner orden en el Puerto

Videos muestran caos y maniobras peligrosas

En redes sociales circularon imágenes de motociclistas realizando:

  • Arrancones

  • Acrobacias

  • Bloqueos parciales

  • Maniobras de riesgo


También se reportó acumulación de basura y congestión vehicular en distintos puntos de Acapulco.

Acamoto vuelve a generar polémica

El Acamoto se ha convertido en uno de los eventos biker más polémicos del país debido a los incidentes registrados en ediciones anteriores.


Las autoridades mantienen vigilancia permanente mientras continúa la llegada de motociclistas al puerto de Acapulco.

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