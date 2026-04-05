Mujer muere tras caída en concierto de Edén Muñoz en la Arena GNP de Acapulco

Una noche que prometía ser de música y celebración terminó en tragedia en la Arena GNP de Acapulco. Una mujer de 44 años falleció tras sufrir una caída de gran altura mientras asistía al concierto de Edén Muñoz en la Zona Diamante.

La víctima fue identificada como Viridiana N, originaria de Chilpancingo, quien acudió al evento acompañada de su esposo. Ambos se encontraban en el área de gradas cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades ministeriales, la mujer estaba consumiendo bebidas alcohólicas en el momento del incidente. Las investigaciones señalan que presuntamente resbaló con una lata de aluminio que se encontraba en el suelo.

El accidente ocurrió durante el concierto de Edén Muñoz en la Zona Diamante./ IG

¿Cómo ocurrió la caída en la Arena GNP?

El resbalón provocó que Viridiana N perdiera el equilibrio y cayera desde el nivel Platino hasta la planta baja del recinto, una altura aproximada de ocho metros. El impacto le causó lesiones de gravedad que requirieron atención inmediata.

Paramédicos que se encontraban en el lugar le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas provocadas por la caída.

✅ #ACAPULCO | MUJER MUERE TRAS CAER OCHO METROS EN ARENA GNP DURANTE CONCIERTO DE EDÉN MUÑOZ



Una mujer de 44 años, identificada como Viridiana N., originaria de Chilpancingo, falleció tras resbalar con una lata de aluminio y caer desde la zona Platino de la Arena GNP en la Zona… pic.twitter.com/3yhUglnoB6 — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) April 5, 2026

Autoridades ya investigan el caso

Tras el deceso, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al hospital para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares, conforme a los procedimientos legales establecidos.