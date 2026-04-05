Homenaje a Pedro Infante 2026: dónde y cuándo será en CDMX

La Ciudad de México se prepara para rendir tributo a una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular: Pedro Infante. Como parte del Festival Internacional de Letras, se llevará a cabo un homenaje especial que reunirá a fans, familias y amantes de la época dorada del cine mexicano en un evento gratuito.

La cita será el próximo viernes 10 de abril de 2026 a las 17:00 horas, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. Este espacio se convertirá en punto de encuentro para recordar el legado artístico de quien sigue siendo uno de los máximos ídolos del país.

Fans del ídolo mexicano podrán reunirse en CDMX para recordar su legado en la música y el cine./ RS

El evento tendrá lugar en la dirección Calle 5 de Febrero S/N, Villa Gustavo A. Madero, una zona accesible para quienes deseen asistir y formar parte de este reconocimiento público. Se espera una importante afluencia de asistentes debido al arraigo que mantiene Pedro Infante entre distintas generaciones.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Pedro Infante en CDMX?

El homenaje se realizará el viernes 10 de abril de 2026 a las 17:00 horas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. La entrada será libre, por lo que no se requiere registro previo ni compra de boletos para disfrutar de las actividades programadas.

Este tributo forma parte del Festival Internacional de Letras, lo que suma un componente cultural adicional al evento. La iniciativa busca no solo recordar al cantante y actor, sino también reforzar su impacto en la identidad mexicana.

El evento forma parte del Festival Internacional de Letras y se realizará a las 17:00 horas./ RS

Pedro Infante continúa siendo una figura clave en la historia del entretenimiento nacional. Su legado en la música ranchera y el cine sigue vigente, lo que explica por qué este tipo de homenajes generan gran expectativa entre el público.

El acceso gratuito es uno de los principales atractivos de este homenaje, permitiendo que personas de todas las edades puedan participar en esta celebración. La explanada de la alcaldía será el escenario donde se evocarán los momentos más representativos de su carrera.