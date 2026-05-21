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¿Sin clases por el Mundial? Jalisco suspenderá actividades presenciales en estas fechas

Miles de estudiantes tomarán clases desde casa durante los encuentros mundialistas. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:47 - 21 mayo 2026
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La Secretaría de Educación Jalisco anunció clases virtuales en todo el estado y la Zona Metropolitana de Guadalajara durante algunos partidos del Mundial 2026 para evitar afectaciones por movilidad y seguridad.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que suspenderá las clases presenciales en distintas fechas de junio de 2026 debido a los partidos de la Copa Mundial de Futbol que se disputarán en Guadalajara, una de las sedes oficiales del torneo internacional.

La medida aplicará en todas las escuelas de Jalisco el próximo 11 de junio, día en que se enfrentarán Corea del Sur y Chequia en el estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan. Aunque el partido comenzará a las 20:00 horas, las autoridades educativas decidieron implementar clases a distancia en toda la entidad.

El Mundial 2026 también impactará a estudiantes./ Pixabay

¿Qué días no habrá clases presenciales en Jalisco por el Mundial 2026?

Además del 11 de junio, la SEJ informó que las actividades escolares serán virtuales únicamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara los días 18, 23 y 26 de junio de 2026, fechas en las que también habrá encuentros mundialistas.

Los municipios donde aplicará la modalidad a distancia son:

  • Guadalajara

  • Zapopan

  • San Pedro Tlaquepaque

  • Tonalá

  • Tlajomulco de Zúñiga

  • El Salto

  • Juanacatlán

  • Ixtlahuacán de los Membrillos

  • Zapotlanejo

  • Acatlán de Juárez

El 18 de junio jugarán México vs Corea del Sur a las 19:00 horas; el 23 de junio será el partido Colombia vs Congo a las 20:00 horas; mientras que el 26 de junio se disputará el encuentro entre Uruguay y España a las 18:00 horas.

Autoridades educativas implementarán clases virtuales en fechas clave del Mundial 2026. / iStock

Rey de España podría asistir a partido del Mundial en Guadalajara

Las autoridades también prevén la visita del rey de España, Felipe VI, para el partido entre Uruguay y España, situación que reforzará los operativos de seguridad y movilidad en la ciudad.

¿Por qué habrá clases virtuales durante el Mundial 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, el objetivo de suspender las clases presenciales es garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias, además de reducir complicaciones viales y facilitar la movilidad durante los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara.

La dependencia señaló que las escuelas deberán mantener actividades académicas mediante plataformas digitales y herramientas de educación a distancia para evitar afectaciones al calendario escolar.

Escuelas cambiarán temporalmente a clases en línea por la alta afluencia que generarán los partidos del Mundial. / iStock
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