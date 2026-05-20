¿Adiós a las tareas? Esta es la propuesta que busca dar más tiempo libre a niños en CDMX

Una diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reducir la cantidad de tareas escolares en educación básica, con el argumento de que las y los estudiantes deben contar con más tiempo libre para actividades recreativas, descanso y convivencia familiar.

La propuesta impulsada por la legisladora Ana Luisa Buendía García plantea reformar la Ley de Educación capitalina para que el aprendizaje se concentre principalmente dentro de las aulas y no dependa de cargas excesivas de trabajo en casa. De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es impulsar un modelo educativo más equilibrado y con enfoque en el bienestar infantil.

Actualmente, la legislación educativa de la capital establece que el personal docente debe promover actividades de aprendizaje y formación cívica; sin embargo, la iniciativa añade por primera vez criterios relacionados con el equilibrio entre el estudio y el tiempo libre de los estudiantes.

El planteamiento busca priorizar el bienestar emocional y el equilibrio entre escuela y tiempo libre. / iStock

¿Qué propone la iniciativa para reducir tareas escolares?

Según lo expuesto en el Congreso capitalino, la intención es que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a más espacios de descanso, recreación, cultura y convivencia familiar después del horario escolar. La iniciativa sostiene que actualmente muchas familias enfrentan dificultades para acompañar académicamente a sus hijos debido a jornadas laborales extensas o falta de recursos.

La propuesta también señala que una carga excesiva de tareas puede generar estrés, agotamiento y desigualdad entre estudiantes, especialmente en hogares donde no existen herramientas tecnológicas o apoyo académico suficiente.

La iniciativa plantea que las actividades académicas se desarrollen principalmente durante el horario escolar. / iStock

¿Las tareas escolares desaparecerían en CDMX?

Hasta ahora, la iniciativa no elimina las tareas escolares, sino que propone reducirlas y regularlas para evitar cargas excesivas fuera del aula.

El planteamiento deberá ser analizado en comisiones del Congreso capitalino antes de avanzar en el proceso legislativo. En caso de obtener respaldo, podrían emitirse recomendaciones dirigidas a escuelas y autoridades educativas.