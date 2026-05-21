¿Se viene el tortillazo? Consejo de la Tortilla aclara si subirá el precio del kilo

En México hay tres cosas sagradas: el futbol, las mamás… y la tortilla. Por eso, cualquier rumor de aumento provoca inmediatamente sudor frío en millones de familias, taquerías y personas que ya estaban haciendo cuentas para la quincena.

Pero calma. El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) aseguró que, por ahora, no se prevé un aumento fuerte en el precio del alimento más importante de la dieta mexicana, más allá de algunos ajustes recientes de entre uno y dos pesos registrados en distintas regiones del país.

Sí, el temido “tortillazo” masivo todavía no llega. Durante una conferencia conjunta con la Concanaco Servytur, Homero López García, presidente del CNT, explicó que el sector ha hecho esfuerzos importantes para evitar incrementos más severos, incluso absorbiendo costos durante los últimos tres años.

El Consejo Nacional de la Tortilla asegura que, por ahora, no se prevé un aumento fuerte / Especial

¿Entonces sí subió o no subió la tortilla?

La respuesta corta es: un poquito sí… pero pudo haber sido muchísimo peor. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla detalló que recientemente hubo ajustes de entre 1 y 2 pesos en algunos estados, aunque aseguró que el incremento real que debería haberse aplicado rondaría el 13.36 por ciento.

Según explicó, si no se hubieran tomado medidas para contener costos, actualmente el kilo de tortilla podría estar cerca de los 30 pesos. Y ahí sí medio México hubiera empezado a cuidar cada taco como si fuera lingote de oro.

El sector ha hecho esfuerzos importantes para evitar incrementos más severos / Especial

¿Por qué no aumentó más?

De acuerdo con López García, uno de los factores que ayudó a mantener relativamente estable el precio fue que el maíz no alcanzó niveles históricos altos. Además, señaló que el precio de la harina se comportó de manera “inusual”, pues no registró aumentos tan fuertes como en otros años.

A esto se suman acuerdos realizados entre el CNT y empresas gaseras, fabricantes de maquinaria y proveedores de refacciones para reducir costos dentro de la cadena de producción. En otras palabras: las tortillerías están haciendo auténticas maromas financieras para que el mexicano siga pudiendo echarse sus taquitos sin hipotecar la casa.

Recientemente hubo ajustes de entre 1 y 2 pesos en algunos estados por kilo / Especial

Descartan subsidios del gobierno

El presidente del CNT también rechazó la posibilidad de aplicar subsidios gubernamentales para contener precios. Según explicó, un apoyo de este tipo costaría miles de millones de pesos al gobierno y no garantizaría una solución permanente.

En lugar de eso, el sector apuesta por alianzas estratégicas y programas internos para fortalecer a las más de 125 mil tortillerías del país, las cuales generan alrededor de 550 mil empleos. Porque sí, detrás de cada tortilla calientita hay toda una industria que también anda sobreviviendo como puede.

El kilo de tortilla podría estar cerca de los 30 pesos, pero se busca evitar / Especial

Buscan proteger el bolsillo de las familias

El Consejo Nacional de la Tortilla insistió en que el objetivo principal es evitar que los aumentos terminen golpeando directamente a las familias mexicanas.

“Las acciones del CNT buscan equilibrar los costos y evitar que el aumento de precios se refleje en el bolsillo del consumidor”, señaló López García.

Por su parte, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, aseguró que actualmente existe una mesa de trabajo con el Gobierno Federal para encontrar mecanismos que ayuden a mantener estable el precio de este alimento básico.

La tortilla sigue siendo clave en la mesa mexicana

Aunque cada año aparecen nuevos debates sobre inflación, costos y alimentos básicos, la tortilla sigue ocupando un lugar central en millones de hogares mexicanos.