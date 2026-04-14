¡Qué siempre no! Profeco rechaza aumento a la tortilla a nivel nacional

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rechazaron de manera categórica que exista un aumento en el precio de la tortilla en México, al señalar que actualmente no hay incrementos en los costos del maíz ni de la harina que justifiquen un alza en este producto esencial para millones de familias.

Las autoridades federales respondieron así a versiones que han circulado en los últimos días sobre un posible incremento en el kilo de tortilla, dejando en claro que los insumos principales para su elaboración se mantienen estables, por lo que cualquier aumento al consumidor sería injustificado. En este sentido, el Gobierno de México hizo un llamado directo a productores, distribuidores y dueños de tortillerías para evitar incrementos sin sustento que afecten el poder adquisitivo de la población.

El Consejo Nacional de la Tortilla anunció que aumentaría el costo del producto en los próximos días / Redes Sociales

Acuerdo busca mantener precios estables

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla continúa vigente como una de las principales estrategias para garantizar la estabilidad en los precios de este alimento, en el que participan empresas harineras, asociaciones del sector y tortillerías con el compromiso de mantener costos estables e incluso reducirlos gradualmente dependiendo de las condiciones del mercado.

Este mecanismo también contempla diversos apoyos para la industria, como el acceso a maíz y harina a precios preferenciales, financiamiento con tasas accesibles y condiciones que permitan reducir los costos de producción, lo que contribuye a evitar incrementos en el precio final al consumidor.

Organismos como la Cámara Nacional del Maíz Industrializado y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla respaldaron esta postura al asegurar que no existe una justificación técnica ni económica para aumentar el costo del kilo de tortilla en este momento, reiterando su compromiso de mantener una producción eficiente y una distribución que favorezca la estabilidad del mercado.

Las autoridades afirman que no hay incrementos en los costos del maíz ni de la harina para justificar el aumento / Redes Sociales

Profeco intensifica vigilancia

Como parte de las acciones para proteger a los consumidores, la Profeco mantiene un monitoreo constante en 603 tortillerías a nivel nacional mediante el programa Quién es Quién en los Precios, con el objetivo de verificar que los establecimientos respeten los costos y entreguen kilos completos conforme a las normas de medición.

Además, la dependencia evalúa el cumplimiento del acuerdo a través de reportes mensuales, lo que permite detectar posibles irregularidades y evitar prácticas que afecten a los consumidores.

Profeco hizo un llamado a los productores y vendedores a no afectar a la población mexicana / Redes Sociales

¿Cuánto cuesta la tortilla en México?

Al corte de abril de 2026, el precio del kilo de tortilla en México presenta variaciones dependiendo de la región y el tipo de establecimiento, aunque se mantiene dentro de rangos estables en la mayor parte del país. A nivel nacional, el promedio oscila entre 23 y 25 pesos por kilo, mientras que en la Ciudad de México y el Estado de México se ubica entre 22 y 24 pesos.

En la zona norte y fronteriza, el precio puede alcanzar hasta los 30 o 32 pesos por kilo, mientras que en supermercados suele ser más bajo, con costos que van de los 17 a los 18 pesos. Aunque algunos actores del sector han advertido sobre posibles aumentos de entre 2 y 4 pesos por factores operativos, el Gobierno federal insiste en que actualmente no existen condiciones que lo justifiquen.

Más allá de su precio, la tortilla es uno de los pilares fundamentales de la dieta mexicana, tanto por su valor nutricional como por su importancia cultural y económica, ya que se estima que entre el 94 y el 98% de la población la consume de manera habitual.