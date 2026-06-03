"Lo sentí como huida": Iván Alonso 'rompió el silencio' sobre salida de Anselmi de Cruz Azul

La salida de Guillermo Álvarez y la llegada de Víctor Velázquez a la presidencia de Cruz Azul puso fin a la sequía de títulos del equipo de la Noria. De hecho, desde el cambio de dirigencia, la Máquina tiene ya cinco títulos, dos de Liga MX, uno de Campeón de Campeones, uno de Supercopa MX, y uno de Copa de Campeones Concacaf.

De esos cinco campeonatos, los dos últimos, el de Concachampions en 2025 y el de Liga MX en el pasado Clausura 2026 se dieron bajo la gestión de Iván Alonso como director deportivo. El uruguayo llegó a Cruz Azul en 2024 y, curiosamente, ambos títulos se dieron con técnicos interinos, Vicente Sánchez y Joel Huiqui, y no con el primer estratega que eligió Alonso, Martín Anselmi.

Fue gracias al estratega argentino que el conjunto cementero recuperó el protagonismo en el futbol mexicano, luego de un desastroso Apertura 2023 en el cual finalizó en el puesto 16. Sin embargo, no ganó el ansiado título de liga, con derrotas en la Final del Clausura 2024 y en la Semifinal del Apertura 2024 ante América, y en el Clausura 2025 se marchó para dirigir a Porto, un movimiento que se sintió como traición a Cruz Azul.

Martín Anselmi, en su etapa como entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo Iván Alonso sobre la salida de Anselmi?

En ese contexto, casi año y medio después de la abrupta marcha de Anselmi, Alonso habló a profundidad del tema en entrevista con Javier Alarcón y, más que una traición, se refirió a la decisión del técnico como una huida. Enfatizó que el principal problema fue la manera en que se dio la salida del estratega, pues pudieron ser mejores las formas, ya que tenía contrato vigente con la Máquina.

"No me gustó desde el punto de vista de la huida; lo sentí como una huida. Creo que, con lo que había construido hasta el momento, las formas podrían haber sido otras", declaró Alonso. Aunque evitó juicios personales, consideró que Cruz Azul "endiosó" a Anselmi y fue gracias a eso que se le abrieron más puertas al técnico, que se dejó seducir con facilidad.

"Más allá de las capacidades que tiene como entrenador, aquí hubo una construcción de imagen muy fuerte alrededor de él. Creo que un técnico joven, que había conseguido todo lo que consiguió en tan poco tiempo, creyó que su siguiente paso era Europa, y un club grande de Europa. Lo sedujo y tomó la decisión no de salir, sino de huir, que fue lo que más nos dolió a todos", añadió.

Martín Anselmi en su presentación como entrenador del Porto | X: @FCPorto

Iván Alonso quiere más títulos con Cruz Azul

Por otra parte, el directivo uruguayo externó su deseo de continuar vinculado al conjunto de la Noria. Por ahora, el mandato del presidente Víctor Velázquez se extenderá hasta 2032, periodo en el cual la directiva tiene claro que deben mantener el ritmo ganador. "Si hay algo que fue claro es que en estos próximos cinco años el legado va a ser de él y otorgarle a Cruz Azul el tener su propia casa".

"Hasta su salida en el año 2031, él quiere marcar un equipo de época e irse, capaz, con los títulos que ya tiene más lo que podamos conseguir; la ambición que se tiene es poder cosechar unos 10 o 12 títulos", declaró Alonso, quien -según reportes- tiene contrato con Cruz Azul hasta diciembre de 2026 y por ahora no se ha confirmado una renovación.