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Futbol

Exdirectivo del Cruz Azul es hospitalizado; su estado de salud es estable, pero de cuidado

Escudo del Cruz Azul l X:CruzAzul
Ramiro Pérez Vásquez 10:21 - 02 junio 2026
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El también exjugador de La Máquina se encuentra internado por una trombosis

El exfutbolista y exdirectivo chileno Alberto Quintano, de 80 años de edad, atraviesa un delicado momento de salud luego de ser internado en una clínica del sector alto de Santiago de Chile a consecuencia de una trombosis que derivó en una afectación pulmonar, situación que ha mantenido en alerta a familiares, amigos y figuras vinculadas al fútbol sudamericano.

¿Cómo se encuentra Alberto Quintano?

De acuerdo con la información que ha trascendido en las últimas horas, el histórico exdefensor se encuentra bajo observación médica permanente y recibe atención especializada para controlar las complicaciones derivadas del padecimiento. Aunque su estado ha sido catalogado como estable, los médicos mantienen un pronóstico reservado debido a la complejidad del cuadro clínico.

Fuentes cercanas al entorno del chileno señalaron que la evolución ha sido favorable dentro de las circunstancias: sin embargo, los especialistas han determinado mantener estrictas medidas de vigilancia para evitar cualquier complicación adicional que pudiera poner en riesgo su recuperación.

Alberto Quintano en México con Cruz Azul l MEXSPORT

Asimismo las visitas permanecen restringidas y únicamente tienen acceso familiares directos y algunos amigos cercanos autorizados por la familia. La medida busca garantizar tranquilidad al paciente y facilitar el trabajo del personal médico que lo atiende.

La noticia ha generado múltiples muestras de apoyo desde distintos sectores del futbol chileno y especialmente la de su compatriota chileno Carlos Reinoso quien dejó un mensaje en redes sociales: “Triste noticia, gran compañero, gran rival, el mejor central que jugó en México.

Alberto Quintano, exdirectivo del Cruz Azul l MEXSPORT

Una figura del Cruz Azul

Alberto Quintano dejó una huella imborrable en Cruz Azul durante la década de los años setenta, convirtiéndose en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas en la historia de la institución cementera. Su liderazgo, calidad defensiva y experiencia internacional contribuyeron a consolidar al club como una potencia del fútbol mexicano.

Alberto Quintano como jugador del Cruz Azul l MEXSPORT

Tras su exitosa carrera como jugador, el chileno mantuvo una estrecha relación con la institución celeste y años después regresó para desempeñarse como director deportivo entre 2009 y 2013. Durante ese periodo participó activamente en la planeación deportiva del club y en la conformación de proyectos que buscaron devolver al equipo a los primeros planos del balompié nacional.

Al momento se continúa su proceso de recuperación con las expectativas de verse pronto una muestra de mejora en su salud para un hombre que dejó sus huellas enmarcadas en la institución de La Máquina del Cruz Azul.

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