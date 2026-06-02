¡Apareció CR7! Cristiano Ronaldo lanza advertencia previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo reapareció de cara al Mundial 2026; el lusitano que sigue al acecho de la cuota goleadora de los mil goles lanzó un mensaje poniendo en advertencia a todos sus rivales de la justa veraniega en donde buscara por fin consagrarse con el trofeo e 18 quilates.

‘El Bicho’ se declaró listo con Portugal con un posteo en redes sociales en donde mostró una imagen suya caminando y con bolsa y chamarra en mano y lanzando un mensaje contundente “¡Comienza la Misión Mundial!” Acompañado de un emoji de Portugal.

Começa a Missão Mundial! 🇵🇹 pic.twitter.com/wrqGTyuzsC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 1, 2026

La Selección de Portugal ya ha reportado a las órdenes de su entrenador para continuar con la preparación rumbo a su debut y el otro par de partidos en el Mundial, pero quien se ha robado los reflectores es Cristiano Ronaldo, al frente de todos sus compañeros por ser el jugador de más experiencia.

‘El Comandante’ estará presente en lo que será su sexta Copa del Mundo, llegando como el principal jugador a seguir, pero acompañado de una generación impresionante de estrellas en un equipo que buscará hacer historia.

Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal | AP

¿Cuáles son los partidos de CR7 y Portugal?

Portugal iniciará su camino en el Mundial 2026 como cabeza del Grupo K, donde compartirá sector con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Roberto Martínez disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos, con sus dos primeros partidos en el NRG Stadium de Houston y el cierre ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

El debut de Portugal será el 17 de junio frente a la República Democrática del Congo, duelo clave para comenzar con ventaja en un grupo donde parte como favorito. Posteriormente, el 23 de junio enfrentará a Uzbekistán nuevamente en Houston, antes de medirse el 27 de junio contra Colombia, partido que podría definir el liderato del sector y el acomodo rumbo a la fase de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

¿Cuál sería el siguiente paso?

En caso de avanzar como líder del Grupo K, Portugal jugaría los Dieciseisavos de Final el 4 de julio ante uno de los mejores terceros lugares, en una llave que tendría sede en Boston o Houston, en un camino que será largo de lo habitual.

Selección de Portugal | MEXSPORT