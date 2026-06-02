Restablecen medidas cautelares a dueños de palcos y plateas en el Estadio Ciudad de México a días del Mundial
Solo faltan nueve días para el Mundial y el tema de los palcos es un dolor de cabeza. La jueza séptimo ordenó restablecer las medidas cautelares para más de 2 mil 500 dueños de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México.
¿Cuáles son las medidas cautelares?
Roberto Ruano, vicepresidente y representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), informó que el caso cambió al Juzgado Séptimo, el cual restableció dichas medidas cautelares.
De acuerdo con el dirigente, con esta reivindicación los más de 2,500 dueños que han pagado su cuota de abogados tienen los siguientes derechos: Pueden introducir alimentos y bebidas. Poseen derecho a estacionamiento.
Se les debe otorgar boletos para presenciar los juegos que se disputen en ese escenario. Pueden rentar, traspasar o vender los lugares en cada partido.
Ruano explicó que quien no respete estas medidas legales se hará acreedor a una multa. En caso de alguna reiteración o negación a sus derechos, podrán hacer uso de la fuerza pública.
¿Cuál es el conflicto?
El conflicto radica en la defensa de los derechos de propiedad de los titulares originales de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México para el Mundial, exigiendo que se respete su acceso gratuito y el uso de sus espacios tradicionales durante los partidos de la Copa del Mundo, un derecho que data de los contratos originales de 1966 por 99 años.
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