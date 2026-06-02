Restablecen medidas cautelares a dueños de palcos y plateas en el Estadio Ciudad de México a días del Mundial

​Solo faltan nueve días para el Mundial y el tema de los palcos es un dolor de cabeza. La jueza séptimo ordenó restablecer las medidas cautelares para más de 2 mil 500 dueños de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México.

¿Cuáles son las medidas cautelares?

​Roberto Ruano, vicepresidente y representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), informó que el caso cambió al Juzgado Séptimo, el cual restableció dichas medidas cautelares.

Trabajador durante las obras de remodelación del Estadio Ciudad de México | AP

De acuerdo con el dirigente, con esta reivindicación los más de 2,500 dueños que han pagado su cuota de abogados tienen los siguientes derechos: Pueden introducir alimentos y bebidas. Poseen derecho a estacionamiento.

​Se les debe otorgar boletos para presenciar los juegos que se disputen en ese escenario. ​Pueden rentar, traspasar o vender los lugares en cada partido.

Estadio Ciudad de México | AFP

​Ruano explicó que quien no respete estas medidas legales se hará acreedor a una multa. En caso de alguna reiteración o negación a sus derechos, podrán hacer uso de la fuerza pública.

¿Cuál es el conflicto?

​El conflicto radica en la defensa de los derechos de propiedad de los titulares originales de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México para el Mundial, exigiendo que se respete su acceso gratuito y el uso de sus espacios tradicionales durante los partidos de la Copa del Mundo, un derecho que data de los contratos originales de 1966 por 99 años.